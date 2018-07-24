Хейли прокомментировала размер взносов США в Ближневосточное агентство ООН

ООН, 24 июля. / ТАСС /. Сокращение более чем на 80% взносов США в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не мешает Соединенным Штатам помогать палестинцам. Такое мнение выразила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли , выступая во вторник на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

В своем выступлении Хейли особое внимание уделила тем суммам, которые различные страны выделяют на финансирование. «В 2017 году Китай предоставил БАПОР $350 тыс., Россия — $2 млн, Турция — $6,7 млн, ОАЭ — $12,8 млн», — отметила она.

"В прошлом году США предоставили $364 млн — это в 10 раз больше, чем любая другая страна", — указала американский постпред. В целом, как утверждала Хейли, США направили более $6 млрд долларов на помощь палестинцам как через БАПОР, так и по другим каналам.

"Мы очень щедрые люди, мы гуманитарно ориентированы и мы продолжаем искать пути помощи палестинцам. Но мы не дураки, если мы протягиваем руку помощи, это не значит, что эту руку нужно кусать, — продолжила Хейли. — Мы все должны признать, что потребности палестинцев — не в большей степени американская проблема, чем русская, турецкая или французская".

Выступавший после Хейли заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что «после такого эмоционального выступления [Хейли] ситуация здесь качественно изменится». «Сбои в работе БАПОР по причине нехватки финансовых средств грозят серьезными последствиями», — предупредил он.

Нидерландов и Представители других стран СБ, в том числе Франции Кувейта (две последние страны являются непостоянными членами Совбеза), также выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией с функционированием палестинского агентства ООН после значительного сокращения взносов США.

Ситуация с финансированием БАПОР

В свою очереди специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов , выступая с докладом, заявил, что БАПОР для нормального продолжения своей работы не хватает $217 млн «БАПОР сообщил, что прилагает все усилия, чтобы оказать помощь нуждающимся в ней палестинцам», — отметил он. Однако, по словам Младенова, нехватка финансирования уже вызвала отсрочки в начале учебного года в школах, находящихся под патронатом организации.