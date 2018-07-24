Ещё
Конденсат повлиял на транспортировку багажа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конденсат повлиял на транспортировку багажа 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Трансферные пассажиры аэропорта «Шереметьево» будут вынуждены самостоятельно получать и сдавать багаж на рейс до конца июля.
Неудобства связаны с неполадками в системе транспортировки багажа. Теперь пассажирам предлагается с 23 по 30 июля самостоятельно получать багаж, перемещаться с ним между терминалами «Шереметьево-1» и «Шереметьево-2», а после этого сдавать его на рейс, что позволит им своевременно вернуть свои чемоданы в конечном пункте полета.
— В Международном аэропорту «Шереметьево» произошло снижение пропускной способности системы транспортировки трансферного багажа по тоннелю межтерминального перехода, — сообщил «ВМ» начальник пресс-службы Роман Генис. — Причины данной ситуации — высокая влажность, интенсивные осадки и жара, установившиеся в регионе. По системе вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, что создает благоприятные условия для образования конденсата. Как следствие, влага попадает на элементы оборудования системы перевозки багажа, что ведет к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек. В настоящее время менеджмент АО «МАШ», проектировщики и поставщики оборудования совместно работают над устранением выявленного дефекта.
При этом в пресс-службе аэропорта «Шереметьево» добавили, что пассажирский тоннель, станции и беспилотные составы межтерминального перехода функционируют в штатном режиме.
Вечерняя Москва: последние новости
Губернатор Подмосковья пригласил молодежь посетить День открытых дверей в Егорьевске Тайны «Стены Плача» выходят из-под земли Оксана Шачко: острые осколки «Femen»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль370
Скончался Александр Исаков15
Россия стянула военную технику к западным рубежам547
Тяжелобольная Терехова не может говорить36
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть216
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение