Конденсат повлиял на транспортировку багажа

Трансферные пассажиры аэропорта «Шереметьево» будут вынуждены самостоятельно получать и сдавать багаж на рейс до конца июля.

Неудобства связаны с неполадками в системе транспортировки багажа. Теперь пассажирам предлагается с 23 по 30 июля самостоятельно получать багаж, перемещаться с ним между терминалами «Шереметьево-1» и «Шереметьево-2», а после этого сдавать его на рейс, что позволит им своевременно вернуть свои чемоданы в конечном пункте полета.

— В Международном аэропорту «Шереметьево» произошло снижение пропускной способности системы транспортировки трансферного багажа по тоннелю межтерминального перехода, — сообщил «ВМ» начальник пресс-службы Роман Генис . — Причины данной ситуации — высокая влажность, интенсивные осадки и жара, установившиеся в регионе. По системе вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, что создает благоприятные условия для образования конденсата. Как следствие, влага попадает на элементы оборудования системы перевозки багажа, что ведет к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек. В настоящее время менеджмент АО «МАШ», проектировщики и поставщики оборудования совместно работают над устранением выявленного дефекта.

При этом в пресс-службе аэропорта «Шереметьево» добавили, что пассажирский тоннель, станции и беспилотные составы межтерминального перехода функционируют в штатном режиме.