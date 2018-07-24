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Банк «Возрождение» подал иск к тезкам совладельцев Urban Group
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Банк «Возрождение» подал иск к тезкам совладельцев Urban Group 

Rambler News Service 2 часа назад
Банк «Возрождение» подал в Лефортовский суд Москвы иск к тезке совладельца и бывшего гендиректора застройщика Urban Group Андрею Пучкову и тезке нынешнего гендиректора и совладельца компании Александру Долгину о взыскании денежных средств по кредитному договору, следует из материалов суда.
Как пояснили RNS в пресс-службе Лефортовского суда, претензии «Возрождения» связаны с «взысканием денежных средств по кредитному договору».
«Взыскание денежных средств по кредитному договору у них. Был заключен кредитный договор… Ответчик обязался возвратить полученные кредитные денежные средства с процентами… За период кредитования возникла просрочка по уплате процентов за пользование кредитом», — сообщили RNS в пресс-службе Лефортовского суда, не раскрыв подробности.
В пресс-службе банка «Возрождение» отказались от комментариев, в пресс-службе Urban Group не ответили на запрос RNS.
Пучков был генеральным директором ООО «Урбан групп», покинул пост в апреле, по данным ЕГРЮЛ, в настоящий момент он владеет 5% компании.
Согласно данным СПАРК, Долгин в настоящий момент является генеральным директором «Урбан групп», как ранее писал «Коммерсант», он считается основным бенефициаром компании.
В конце мая Urban Group сообщила, что продажи недвижимости в жилых комплексах застройщика приостановлены в связи с проведением запланированного аудита, позже компания сообщила о формировании нового управленческого антикризисного менеджмента.
9 июня Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подал иски о банкротстве пяти компаний Urban Group, в июле Арбитражный суд Московской области признал банкротами пять компаний застройщика: «Ваш город», «Иванстрой», «Экоквартал», «Континент проект» и «Хайгейт».
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