Банк «Возрождение» подал иск к тезкам совладельцев Urban Group

Банк «Возрождение» подал в Лефортовский суд Москвы иск к тезке совладельца и бывшего гендиректора застройщика Urban Group Андрею Пучкову и тезке нынешнего гендиректора и совладельца компании Александру Долгину о взыскании денежных средств по кредитному договору, следует из материалов суда.

Как пояснили RNS в пресс-службе Лефортовского суда, претензии «Возрождения» связаны с «взысканием денежных средств по кредитному договору».

«Взыскание денежных средств по кредитному договору у них. Был заключен кредитный договор… Ответчик обязался возвратить полученные кредитные денежные средства с процентами… За период кредитования возникла просрочка по уплате процентов за пользование кредитом», — сообщили RNS в пресс-службе Лефортовского суда, не раскрыв подробности.

В пресс-службе банка «Возрождение» отказались от комментариев, в пресс-службе Urban Group не ответили на запрос RNS.

Пучков был генеральным директором ООО «Урбан групп», покинул пост в апреле, по данным ЕГРЮЛ, в настоящий момент он владеет 5% компании.

Согласно данным СПАРК, Долгин в настоящий момент является генеральным директором «Урбан групп», как ранее писал «Коммерсант», он считается основным бенефициаром компании.

В конце мая Urban Group сообщила, что продажи недвижимости в жилых комплексах застройщика приостановлены в связи с проведением запланированного аудита, позже компания сообщила о формировании нового управленческого антикризисного менеджмента.