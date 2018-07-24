Правозащитник рассказал о нарушениях при депортации турецкого журналиста с Украины 

Эксперт, ознакомившийся с материалами дела, указал, что турецкие правоохранительные органы строят обвинение против журналиста на основании всего одного свидетеля — Саричичека Хусейна Угюра, который утверждает, что Юсуф Инан состоит в FETÖ и встречался с одним из руководителей организации Ичель Неджетом. Кроме того, в документах, предоставленных Анкарой, не указаны ни основания для задержания, ни доказательства вины мужчины.
«Этот запрос аморфный. Подставьте любую фамилию, и по такому запросу можно кого угодно арестовать. Делать основной упор на персоне Гюлена и его философии вместо преступных действий конкретной персоны — это нарушение. Нельзя преследовать человека за убеждения. Непонятно, в чём именно является его нарушение. Если журналиста обвиняют по статье о терроризме или в попытке государственного переворота, то необходимо было описывать именно эти его действия через нормы уголовного закона, а не рассказывать на 23 страницы, который Гюлен негодяй», — сказал правозащитник Алексей Скорбач.
Жена задержанного журналиста Екатерина Инан сообщила, что вид на жительство на Украине Юсуфа аннулировали задним числом, а супругам об этом стало известно только на судебном заседании. Адвокат депортированного турка Инна Кузьминых добавила, что из-за упущенного времени её подзащитный не смог обжаловать решение.
«Человеку должны сообщить о принятом решении, основания отмены. Он же должен был предоставить объяснения. Кроме того, у иностранца отобрали право обжаловать решение в вышестоящий орган — ГТСУ и в суд. Таким образом, здесь есть откровенная заговор правоохранительных органов и спецслужб Украина и Турции на умышленное нарушение международного законодательства о защите и нарушения внутреннего законодательства об иммиграции», — заявил Скорбач.
Как рассказал журналист Осман Пашаев, 15 июля сотрудники спецслужбы Турции вывезли Юсуфа Инана на Родину из Николаева. По словам его супруги, журналиста задержали сотрудники СБУ по запросу турецкой полиции. Как выяснилось, в прошлом году мужчину, имеющего вид на жительство на Украине, объявили в международный розыск.