Правозащитник рассказал о нарушениях при депортации турецкого журналиста с Украины

Эксперт, ознакомившийся с материалами дела, указал, что турецкие правоохранительные органы строят обвинение против журналиста на основании всего одного свидетеля — Саричичека Хусейна Угюра, который утверждает, что Юсуф Инан состоит в FETÖ и встречался с одним из руководителей организации Ичель Неджетом. Кроме того, в документах, предоставленных Анкарой , не указаны ни основания для задержания, ни доказательства вины мужчины.

«Этот запрос аморфный. Подставьте любую фамилию, и по такому запросу можно кого угодно арестовать. Делать основной упор на персоне Гюлена и его философии вместо преступных действий конкретной персоны — это нарушение. Нельзя преследовать человека за убеждения. Непонятно, в чём именно является его нарушение. Если журналиста обвиняют по статье о терроризме или в попытке государственного переворота, то необходимо было описывать именно эти его действия через нормы уголовного закона, а не рассказывать на 23 страницы, который Гюлен негодяй», — сказал правозащитник Алексей Скорбач.

Жена задержанного журналиста Екатерина Инан сообщила, что вид на жительство на Украине Юсуфа аннулировали задним числом, а супругам об этом стало известно только на судебном заседании. Адвокат депортированного турка Инна Кузьминых добавила, что из-за упущенного времени её подзащитный не смог обжаловать решение.

«Человеку должны сообщить о принятом решении, основания отмены. Он же должен был предоставить объяснения. Кроме того, у иностранца отобрали право обжаловать решение в вышестоящий орган — ГТСУ и в суд. Таким образом, здесь есть откровенная заговор правоохранительных органов и спецслужб Украина и Турции на умышленное нарушение международного законодательства о защите и нарушения внутреннего законодательства об иммиграции», — заявил Скорбач.