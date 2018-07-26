«Армавир» будет добиваться наказания «СКА-Хабаровск», несмотря на отказ КДК рассматривать протест

Президент «Армавира» Валентин Климко заявил, что клуб добивается повторного рассмотрения дела об участии в игре между его командой и «СКА-Хабаровск» полузащитника дальневосточников Ираклия Квеквескири.

Грузинский футболист в прошлом сезоне выступал в ПФЛ за московский «Арарат» и получил красную карточку в последнем матче сезона. Данное наказание несет автоматическую дисквалификацию на первую встречу следующего чемпионата. «Армавир» опротестовал исход матча со «СКА-Хабаровск» (0:3) и потребовал засчитать сопернику техническое поражение. КДК РФС решил не рассматривать протест «Армавира», так как «факты, на которые подается протест, не отражены в протоколе матча».

«В связи с тем, что известные обстоятельства выяснились уже после того, как протокол матча со «СКА-Хабаровск» был отправлен в Москву , мы теперь меняем слово «протест» на «заявление», регистрируем его в лиге и КДК.

Дальше дело будет рассмотрено заново — я думаю, в течение семи дней. Это процессуальные нюансы, суть в связи с ними не меняется. Двоякое толкование положения регламента об участии в матче дисквалифицированного игрока невозможно», — приводит слова Климко onedivision.ru.