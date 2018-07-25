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В Саратовской области индекс производства составил 105,3 процента
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В Саратовской области индекс производства составил 105,3 процента 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
По данным областного министерства экономического развития основные показатели в экономике региона положительные и соответствуют целевым ориентирам. За полугодие получен валовой региональный продукт (ВРП) в 303 миллиарда рублей. Стоит задача обеспечить в этом году ВРП на уровне 738 миллиардов рублей.
Как сообщила министр экономического развития Юлия Швакова, регион активно участвует в государственных программах, по которым в область поступило финансирование в объеме 21,4 миллиардов рублей. Это позволило вести работы по строительству и реконструкции 47 объектов.
Особое внимание планируется уделить сопровождению инвестиционных проектов, соглашения о которых были подписаны на Первом экономическом форуме в Саратове в марте нынешнего года. В числе первоочередных проектов — создание скоростного трамвая, строительство дороги Шанхай — Гамбург, реализация соглашения, заключенного с компанией «КАМАЗ».
Как отметил губернатор Валерий Радаев, базовые источники экономического роста для региона сегодня — инвестиции и госфинансирование. Только через федеральные программы и государственно-частное партнерство возможна реализация масштабных проектов по ремонту дорог, строительству социальных и инфраструктурных объектов.
— Привлечение бюджетных инвестиций должно стать первоочередной задачей — входить там, где это возможно в федеральные программы, сотрудничать с фондами поддержки, — подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, главная цель — актуализировать стратегию развития региона для решения задач, поставленных в рамках 12 основных приоритетных проектов, определенных руководством РФ.
Глава региона поставил перед финансово-экономическим блоком правительства ряд задач: выйти на валовой региональный продукт в 1 триллион рублей, увеличить объем доходов областного бюджета до 100 миллиардов рублей. Кроме того, Саратовская область должна значительно улучшить инвестиционный климат и войти в первую десятку регионов в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). Как отметил губернатор, потенциал, имеющийся у региона, позволяет реализовать эти цели в течение ближайших шести лет.
В правительстве региона в ближайшее время на особом контроле также будут находиться вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, участия саратовских сельхозпроизводителей в системе госзакупок, работа с инвесторами вновь созданной Корпорации развития.
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