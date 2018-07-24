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5 сценариев для свадьбы мечты
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5 сценариев для свадьбы мечты 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Особенным каждый день делают люди, а не место. В этом определенно есть доля правды, но свадьба — отдельный случай. Хочется, чтобы этот праздник уж точно был от и до идеален, а потому место его проведения обсуждается едва ли не в первую очередь. Даже если день X еще не внесен в ваш календарь, предлагаем помечтать и представить во всех деталях любимого человека и себя в том самом платье на Мальдивах, Маврикии, в Австралии, Южной Африке и даже в Мексике. Вы можете пригласить только самых близких на церемонию на берегу Индийского океана, а можете устроить шумное торжество — ограничивайтесь только своими мечтами.
Маврикий
Затерянный в Индийском океане, курорт One&Only Le Saint Géran гордится километрами белоснежного пляжа. Для уединенной церемонии на берегу подойдет Villa One в окружении тропических садов, из окон которой открывается панорамный вид на воду. Продолжить торжество можно на частной яхте «Леди Элизабет», вместит молодоженов и шестерых самых близких друзей пары.
Мальдивы
Чтобы не устать при подготовке праздника и все же сказать у алтаря «да», обратитесь к организатору свадеб курорта One&Only Reethi Rah. Он сорганизует все: от церемонии при свете луны до цвета бутонов в букете. Этот вариант подойдет тем, кто не хочет делить важный день ни с кем, кроме своей половинки: в One&Only Reethi Rah вы завершите его ужином на двоих на частной вилле. А еще, чтобы добавить местного колорита, вас научат традиционному танцу боду-беру.
Полуостров Баха, Мексика
Почувствовать себя настоящей принцессой, прибыв на собственную свадьбу в карете с кучером, можно на курорте One&Only Palmilla в Мексике. Сказка продолжится в старинной часовне на вершине холма. Из нее открывается прекрасный вид на тропические сады и белоснежные пляжи курорта. Церемонию можно провести как в самой часовне, пригласив до 40 гостей, так и на свежем воздухе поблизости, где разместятся более 200 человек. Личный организатор поможет с декором: цветочным оформлением алтаря, ковровой дорожкой, украшением окон, а также закажет для вас конный экипаж с кучером и лакеем.
Голубые горы, Австралия
Долина Уолган создана для романтического торжества: террасы для приема гостей располагаются у самого подножия Голубых гор, откуда открывается панорамный вид на заповедник. Здесь можно остановиться в особняке XIX века, обменяться клятвами под аккомпанемент струнного квартета или устроить торжество в самом сердце огромного заповедника. Ведь где, как не на краю света, устраивать свадьбу-приключение? День запомнится еще больше, если добираться к месту церемонии на вертолете.
Кейптаун
В Южной Африке придется сделать сложный выбор между танцами до утра и уединенным ужином с бокалом вина и панорамным видом на Столовую гору. Кстати, именно на ней можно провести церемонию, поднявшись на самую вершину на воздушном шаре. Сам праздник устройте на оживленной набережной Виктории и Альфреда в Кейптауне, где сочетаются атмосфера морской гавани и впечатляющий пейзаж, образованный отвесными скалами Пика Дьявола и Львиной головы.
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