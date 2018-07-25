Врио губернатора провел встречу с инициативной группой жителей Остров-3

Заседание стало продолжением вчерашней незапланированной встречи врио губернатора с жителями военного городка, в рамках которой они подняли ряд проблемных вопросов, решения которых не могут добиться уже несколько лет.

Местные жители рассказали руководителю региона, что возмущены полной бесхозяйственностью: домовые и придомовые территории не обслуживаются, газовые сети и газгольдеры изношены, нет автомобильных парковок, в городке много пустующих квартир. «Управляющая компания только деньги собирает», — посетовали они и попросили ускорить процесс передачи имущества Минобороны в муниципальную собственность, и навести порядок.

Врио губернатора в свою очередь отметил, что работа в этом направлении уже ведется. Не так давно в Москве он встречался с первым заместителем Министра обороны РФ Русланом Цаликовым по этому вопросу. Согласно договоренности военное ведомство определит территории и объекты для передачи муниципалитету и выполнит кадастровые работы. Сам процесс передачи будет проходить поэтапно. Так, например, в 2019 году в ведение муниципалитета будет передана мазутная котельная

«По предварительным подсчетам, на то, чтобы полностью привести военный городок в нормативное состояние требуется более 2 млрд рублей, что непосильно ни для военного ведомства, ни для областного бюджета. После передачи объектов и земель в муниципальную собственность, понятно, что все проблемы разом не решим, но, по крайней мере, мы сможем работать точечно, в том числе за счет участия в федеральных программах», — сказал Михаил Ведерников.

Чтобы оценить объем работ врио главы региона поручил своему Заместителю Александру Кузнецову до конца недели выехать на место и вместе с жителями составить перечень самых острых вопросов, а по текущим проблемам, требующим экстренной помощи, подготовить предложения исходя из имеющихся ресурсов.

«Есть вопросы, для решения которых нужны не баснословные деньги, главное — объединить усилия. Большие дела начинаются с малого. Работайте открыто, вместе с инициативной группой. Жители должны видеть, что они не брошены, и понимать перспективу», — сказал Михаил Ведерников, обращаясь к участникам заседания.