Освоение федеральных средств в Калининградской области идет ниже плана

Доходы бюджета Калининградской области за первое полугодие текущего года составили 51,3 млрд рублей, в том числе 34 млрд рублей в виде финансовой помощи федерального центра. Доходная часть бюджета исполнена на 49,2% При расходах в 52,2 млрд рублей сложился дефицит в 841 млн рублей.

Отчетные данные представил министр финансов региона Виктор Порембский на заседании областного правительства во вторник.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в первом полугодии составили 17,7 млрд рублей, что составило 52% от годового плана.

«На динамику поступлений по налоговым и неналоговым доходам существенное влияние оказали апрель и май. В эти месяцы у нас сформировалась позитивная динамика. В целом за отчетный период она составила 110,6%, превысив плановые значения на 4 процентных пункта», — сообщил Виктор Порембский.

Он также отметил, что положительная динамика по поступлению доходов наблюдается в большинстве субъектов Российской Федерации . Калининградская область по итогам мая находится на 30-й позиции по консолидированному бюджету области с ростом 10,2% при среднероссийском показателе — 9,9%.

Расходная часть регионального бюджета была направлена на развитие и модернизацию экономики — 34,2 млрд рублей, на образование, здравоохранение, социальную поддержку населения, развитие физической культуры и спорта, а также безопасность — 15,6 млрд На обеспечение бюджетных и государственных услуг затрачено 8,9 млрд рублей, на соцобеспечение населения — 5,9 млрд Сельское хозяйство получило из областного бюджета 1,2 млрд рублей.

Федеральные средства, которые предоставляются под потребность, были освоены ниже плановых показателей, сообщил министр. Федеральные целевые программы исполнены за полугодие на 38%. Субсидии на поддержку сельского хозяйства востребованы на 38%, трансферты на финансирование дорожного хозяйства — на 28%.

Говоря об исполнении бюджета области во втором полугодии, министр заметил, что «велика вероятность дальнейших привлечений коммерческих заимствований». Фото — www.minfin39.ru