Зачем мужчины Крайнего Севера делились с гостями женами 

Как считали отечественные и зарубежные этнографы, обычай представителей некоторых северных народов предлагать гостю свою жену преследовал две основные цели — укрепить таким способом дружеские связи с нужным человеком или же просто обогатиться. В некоторых случаях северянки уступали пришлым мужчинам просто вследствие быстро зародившейся симпатии.
Этнограф Штернберг: «Иногда дело обходилось без слов»
Примеры подобной «стремительной любви» жительниц Крайнего Севера с гостями из других селений описал российский и советский этнограф, член-корреспондент АН СССР по отделу палеоазиатских народов профессор Петроградского университета Лев Яковлевич Штернберг в своей монографии «Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны» (она вышла в 1933 году в Хабаровске, уже после смерти исследователя). Лев Яковлевич лично знакомился с бытом гиляков (нивхов) и так писал про половые отношения женщин этого малочисленного народа (в том числе, и замужних) с мужчинами-чужаками: «… Неприступность [женщин] наружная, скрывающая внутреннюю похотливость. …И если гость произвел надлежащее впечатление, то дело завершается очень быстро. … Мужчина ее выследит у колодца, на ягоднике, а то просто поймает в сенях и тогда, после краткого символического диалога… вопрос решается крайне просто. Иногда дело обходится без слов, ограничиваясь безмолвной символикой, прикосновением…, и если эта символика не встречает отпора, согласие женщины обеспечено».
Необычный способ «братания»
Как считает другой русский этнограф, директор Музея кочевой культуры, действительный член Русского географического общества Константин Валерьевич Куксин, обмен женами у чукчей был способом укрепления родства, и участвовать в этом процессе имели право только «названные братья», и то лишь представители разных «профессий» — морские охотники и оленеводы. Такое «братание» было выгодно в плане обмена добываемым товаром в суровых северных условиях, скрепляемого близкими отношениями с супругами «братьев». Согласно исследованиям Куксина, с началом ХХ века данный обычай сошел на нет, поскольку оленеводство на Крайнем Севере начало развиваться более интенсивно, чем морской промысел — обмен женами стал неравноценен. К слову, если этнографы говорят о традиции у северных народов делиться своими женами, то речь чаще всего заходит именно о чукчах. Научный сотрудник НИИ Национальных школ Республики Саха (Якутия) Фаина Матвеевна Лиханова приводит пример, когда один из этнографов в XVII веке посетивших эвенкийское стойбище, стал свидетелем «прогона сквозь строй» мужчину, у которого загуляла жена. Выстроившиеся в ряд эвенки молотили палками своего соплеменника, потому что у эвенков считалось, что если жена изменила с другим, то виноват ее муж — это он допустил.
«За пачку табаку»
По-своему интересны заметки, в которых, в частноти, упоминается и обмен женами у чукчей, сделанные русским врачом и натуралистом немецкого происхождения Карлом Мерком. Мерк участвовал в экспедиции на Крайний Север в конце XVIII века, успев познакомиться с бытом шести народов, проживающих в этой местности. Ученый записал, что женами чукчи менялись из «дружески-родственных» соображений, причем сами женщины были не против. Бывало, что подобным образом «роднились» несколько семей одномоментно. Вместе с тем, Мерк заметил отсутствие подобной традиции у коряков. Оседлые чукчи, судя по наблюдениям натуралиста, нередко предлагали своих жен чужеземцам. Взамен получили пачку табаку или какую-нибудь безделушку вроде бус для жены, реже — серьги.
«Товарищи по жене»
Российский этнограф и северовед Владимир Германович Богораз в своем фундаментальном исследовании «Чукчи» (1934 год) писал, что в процессе обмена женами у чукчей могли участвовать до десятка супружеских пар. Глав семейств в данном групповом браке Богораз называл «товарищами по жене». Владимир Германович считал, что чукчи таким способом укрепляли родственные связи, потому что в этом процессе зачастую были задействованы двоюродные и троюродные братья (но никогда — родные). Юноши-чукчи стремились к вступлению в групповые браки, где в составе семей были более богатые мужчины. Этнограф подтверждал, что в групповом браке, где мужья обмениваются женами, были очень прочны межсемейные связи, что очень важно в условиях Крайнего Севера. Ученый, заканчивая эту главу в своей книге, не преминул заметить, что сам во время этнографических экспедиций предложениями вступить в групповой брак не воспользовался, хотя ему и неоднократно предлагали.