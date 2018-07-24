Иллюзия свободы. Государство сократит участие в страховых компаниях

В 2017 году финансовый рынок подвергся значительному огосударствлению в связи с санацией крупных банков (« ФК Открытие », Бинбанка Промсвязьбанка ) и их сателлитов, среди которых оказались пенсионные фонды и крупнейший страховщик в сегменте ОСАГО «Росгосстрах» . На начало 2018 года доля страховых компаний, находящихся под прямым или косвенным контролем государства и Банка России , составила 25%, подсчитало по запросу Forbes агентство АКРА. Годом ранее этот показатель составлял всего 15%. Тем временем доля госбанков (по активам) превышает 70% от банковского рынка, считало в конце 2017 года рейтинговое агентство «Эксперт РА». Сопоставимые цифры и по участию госсектора в пенсионной отрасли.

В то время, как перспективы сокращения присутствия государства на банковском и пенсионном рынках остаются весьма туманными — глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил о продаже 20% банка лишь в 2021 году, на страховом рынке уже в 2018 году доля государства может вернуться на «досанационный» уровень в 16-17%, считают аналитики АКРА.

Игры в монополию

В конце августа 2017 года Банк России решил санировать вместе с банком «ФК Открытие» и страховую компанию «Росгосстрах». Ее бывший глава Данил Хачатуров с лета 2016 года вел переговоры о передаче «Росгосстраха» владельцам «ФК Открытие» в обмен на миноритарную долю в новой структуре. С начала 2017 года акционеры «Открытия Холдинга» и «ФК Открытие» взяли в свои руки операционный контроль в «Росгосстрахе». К осени прошлого года состояние страховщика оказалось настолько плачевным, что регулятору пришлось забрать его в Фонд консолидации банковского сектора (на 100% принадлежит ЦБ) для пополнения капитала, причем к тому моменту закон о санации страховых компаний еще не был принят — он вступит в силу только 8 июня 2018 года.

В 2018 году начался обратный процесс. В мае 2018 года на страховом рынке прогремели два события. Группа ВТБ и «Согаз» подписали на Петербургском экономическом форуме соглашение о продаже 100% страхового бизнеса банка. Предполагается, что под крылом «Согаза» будет создана объединенная страховая компания, суммарные активы которой составят порядка 550 млрд рублей. Группе ВТБ будут принадлежать в этой структуре 10% акций.

Кроме того, в конце мая компания «Югория», которая принадлежала Ханты-Мансийскому автономному округу, была продана на аукционе группе компаний «Регион» за 2,9 млрд рублей. Страховщик занимает 21-е место по объему собранной премии в общем рэнкинге, 9-е место — по ОСАГО и 12-е —по КАСКО. ХМАО пытался продать «Югорию» в течение 10 лет.

Покупатель несколько удивил рынок, так как приобретение страхового бизнеса инвестиционной компаний — это редкость, говорил тогда директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Незаметное участие

Страховой рынок гораздо в меньшей степени подвержен огосударствлению, чем банковский сектор и даже индустрия пенсионных фондов, отмечает исполнительный директор НРА Павел Самиев . Квазигосударственные страховые компании никогда не были заинтересованы в активной работе с моторными видами страхования (ОСАГО и КАСКО) — это была вотчина частников. Между тем, сегмент автострахования активно рос, тогда как окологосударственные игроки предпочитали работать с корпоративным сегментом и со страхованием жизни, которое долгие годы было очень узким сегментом.

«Сейчас же расстановка сил начала меняться, и у моторных видов страхования наметился тренд по сокращению рынка, в то время как страхование жизни несколько лет назад начало бурно расти», — говорит Самиев.

По его мнению, та доля участия государства в страховом секторе, которая сложилась сейчас, не представляет никакой опасности для рынка. «Угроза для конкурентной среды будет при уровне госсектора в 70-80%», — поясняет Самиев.

С ним соглашается аналитик S&P Виктор Никольский , который утверждает, что участие государства в страховой компании никогда не давало последней особых преимуществ с точки зрения конкуренции. «Особых изменений на рынке ввиду той волатильности доли государства, которую мы наблюдали в 2017 году и увидим в 2018 году, ожидать не приходится», — подчеркивает он.

Многие банковские клиенты действительно считают участие государства в кредитной организации гарантом ее устойчивости и надежности, но на страховом рынке такого тренда нет, убежден Самиев. «Огосударствление „Росгосстраха“ рынок не испугало, так как компания не перетягивала клиентскую базу — напротив, ее доля на рынке ОСАГО значительно сократилась» — напоминает он.

Но сами участники рынка так не считают. По мнению заместителя гендиректора «Ингосстрах» Ильи Соломатина, огосударствление «Росгосстраха» — это печальное событие, так как конкурировать частным компаниям с государством очень тяжело. «Да, „Росгосстрах“ сейчас снизил свою долю на рынке ОСАГО, однако перед топ-менеджментом стоит амбициозная задача по выведению компании на прибыльность и рост, и я думаю, без дальнейшей экспансии на рынок ее выполнить будет трудно. Так как ресурсов у государственного страховщика на развитие бизнеса больше, чем у большинства компаний, получается, что у него и больше преимуществ», — заключает Соломатин.