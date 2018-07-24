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Держателей евробондов освободили от НДФЛ с доходов от курсовой разницы
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Держателей евробондов освободили от НДФЛ с доходов от курсовой разницы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ранее Налоговый кодекс РФ предусматривал необходимость конвертации в рубли выраженных в иностранной валюте расходов и доходов от операций с еврооблигациями по официальному курсу ЦБ, установленному на дату совершения операций с ценными бумагами, то есть на день их покупки и продажи (погашения). Это оборачивалось тем, что из-за валютных колебаний у инвесторов возникала обязанность платить налог, даже если они несли реальные убытки. В Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), выступавшей за изменение этого порядка, в качестве аргумента приводили ситуацию 2014 года, когда из-за девальвации рубля многие держатели государственных евробондов, купившие ценные бумаги до этого и продавшие их впоследствии, вынуждены были платить налог, хотя операции не принесли дохода.
В результате правительство разработало законопроект, который фиксируют валютный курс для определения налоговой базы как курс ЦБ на дату продажи евробондов. Такой порядок расчета нивелирует валютные колебания за время, которое успело пройти от приобретения до реализации (погашения) государственных ценных бумаг.
Для евробондов корпоративных эмитентов подобная система расчета налогооблагаемой базы законом пока не предусматривается.
Комментарий
Игорь Зелезецкий, управляющий директор группы рейтингов структурированных финансовых инструментов АКРА: — На фоне колебаний офшорной инвесторской базы, мобилизация внутреннего потенциала для привлечения дополнительного объема валютных инвестиций в РФ вполне логична.
Меры расширяют палитру довольно понятных инструментов с высоким кредитным качеством и преимуществами естественного хеджирования, которыми могут воспользоваться физические лица, в том числе в контексте непрямой репатриации (возвращения) офшорного капитала с российскими корнями.
Мировой опыт показывает, что масштабное стимулирование внутренней инвесторской базы может оказывать значительный стабилизирующий эффект на динамику суверенного долга.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»
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