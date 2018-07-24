Связь через поколение: внуки знаменитых артистов, напоминающие нам об ушедших легендах

У советского режиссера и актера пятеро внуков: композитор Иван Бурляев , актриса Мария Бурляева , Сергей Бондарчук и Варвара — наследники экс-супругов Бондарчук — и артист Константин Крюков. Последний добился на творческом поприще особых успехов, хотя свою жизнь планировал связать с ювелирным делом. На съемочной площадке Константин оказался благодаря родственным связям: Федор Бондарчук уговорил своего племянника сняться в фильме «9 рота» — и началось. Теперь на счету Крюкова почти 50 ролей и он уверенно может говорить, что продолжает дело знаменитого деда. Хотя свою принадлежность к великой фамилии Константин долгое время не осознавал:

«У меня были обыкновенные дедушка и бабушка, как у всех детей. Дед прилетал к нам в гости, мы ходили гулять, он показывал, как надо писать маслом — дедушка как дедушка. Первое понимание пришло при достаточно грустном событии — Сергей Федорович ушел из жизни. Я прилетел на похороны и увидел, как много людей пришли с ним проститься…»

Элвис Пресли /Бенджамин и Райли Кио Лиза Мария, единственная дочь короля рок-н-ролла, в 2008-м родила девочек-близняшек от четвертого супруга. А впервые стала матерью более 25 лет назад: в браке с Дэнни Кио на свет появились Райли (1989) и Бенджамин (1992). 29-летняя внучка Элвиса известна как модель и актриса — музыкальность от деда и матери девушке не передалась: «К счастью, вовремя выяснилось, что я не обладаю музыкальным слухом. Потом был балет. Тоже не получилось. А потом я стала заниматься гимнастикой — это всем понравилось, и меня оставили в покое», — вспоминает Райли. Бенджамин по сравнению с сестрой, снявшейся в «Безумном Максе», менее известен — зато куда больше похож на легендарного Элвиса Пресли (Elvis Presley).

Бенджамин Кио, Элвис Пресли и Райли Кио. Фото: instagram.com/djaretneil77, Globallook

Имя легендарного «советского Карлсона» сейчас на слуху — увы, в связи с семейными дрязгами: с конца прошлого года длятся разбирательства между дочерью артиста Кариной Мишулиной Тимуром Еремеевым , признанным по результатом ДНК ее братом. Женщина и мужчина продолжают борьбу, то заключая перемирие, то вновь оказываясь главными фигурантами судебных дел, — но в этой истории есть еще одно имя. Эдуард Сорокин — внук Мишулина и балерины Александры Сорокиной. О том, что Спартак Васильевич — его дед, Эдуард знал с детства: видел мужчину в образе Карлсона после спектакля, но не решался подойти. А теперь намерен доказать родство с Мишулиным через суд.

«Друзья, те, кто в курсе моего родства с народным артистом, до сих пор называют меня Саидом. Говорят, что когда я несколько дней не бреюсь и стригусь наголо, становлюсь сильно похож на персонажа из фильма «Белое солнце пустыни»». — говорит Сорокин о сходстве с дедом.

Спартак Мишулин и Эдуард Сорокин. Фото: Globallook, кадр из программы «Пусть говорят»

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Valar Morghulis: кто и как умирал в «Игре престолов»В каждом новом сезоне сериала смертей больше, чем в предыдущем. Всего за семь сезонов погибло более тысячи человек. Джеймс Тьерре — акробат и мим, постоянный участник фестиваля имени Чехова . Аурелия — актриса и сестра Джеймса, также приезжающая в Россию ради фестиваля. Кьера — профессиональная модель, завидная невеста и звезда фильма «Как важно быть серьезным». Кевин — 23-летний юноша, открывший показ Dolce & Gabbana на неделе мужской моды в Милане . Долорес — актриса, засветившаяся в лентах «Фальшивомонетчики», «Человек и его собака», «Горец» и других. Все это — внуки Чаплина (Charlie Chaplin), создавшего один из знаменитых образов мирового кино. О потомках легендарного Чарли можно говорить долго — их у мастера кинематографа больше десяти. Но одна наследница громкой фамилии особенно известна — как минимум десятку миллионов поклонников «Игры престолов». Именно она, Уна Чаплин, сыграла роль Талисы, возлюбленной Робба Старка.

Чарли Чаплин и Уна Чаплин. Фото: Globallook

Своих внуков — Варю (дочь Алексея Макарова ) и Григория (сына Мариэтты Цигаль-Полищук ) актриса не увидела: ее не стало в конце 2006-го, а наследники появились на свет тремя годами позже. О том, что дети продолжат дело родителей и бабушки, говорить пока рано. Варвара, например, выбирает между профессиями кондитера, художницы и артистки: «Мама часто берет с собой на пробы. У меня, кстати, уже был опыт съемок в кино, правда, пока не очень удачный», — делится маленькая Сорокина. Может быть, девочка и не станет напоминать зрителям о Любови Григорьевне на экранах, но уже может сделать это в обычной жизни. Поклонники отмечают, что малышка растет копией своей знаменитой бабушки и обладает таким же обаянием.

Любовь Полищук и внучка Варвара Сорокина. Фото: Globallook, instagram.com/makarov_alexey

Боб Марли/Нико, Скип и Села Марли

Представительниц прекрасного пола ямайский музыкант любил не меньше, чем регги: Боб (Bob Marley) стал отцом 11 (по некоторым данным, 12 или 13) детей от разных женщин. Назвать точное число внуков Марли по понятным причинам сложно, но некоторые из потомков исполнителя на слуху у публики. Знаменитая троица — Скип, Села и Нико. Первый выбрал карьеру музыканта, записав совместную песню с Кэти Перри; вторая — модель, в прошлом году принявшая участие в рекламе коллекции одежды Бейонсе; а третий занялся американским футболом и довольно успешно: в 2017-м Нико подписал контракт с «Вашингтон Редскинз».

Скип, Боб и Села Марли. Фото: Globallook, twitter.com/SkipMarley

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