Ещё
На детской площадке по улице Маршала Мерецкова отремонтировали карусель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На детской площадке по улице Маршала Мерецкова отремонтировали карусель 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
О том, что игровой элемент требует починки, стало известно из сообщения местного жителя, опубликованного на портале «Наш город»:
«На детской площадке, расположенной с северной стороны жилого дома, затруднено вращение игрового оборудования. Требуется техническое обслуживание/ремонт».
Официальный ответ на обращение поступил от главы управы района Щукино Олега Железняка. Он сообщил, что выполнены работы по ремонту детского игрового оборудования на указанной детской площадке. В настоящее время карусель находится в технически исправном состоянии. О проделанной работе свидетельствует прикрепленная к ответу фотография.
Напомним, каждый житель района может написать о возникшей проблеме на портале «Наш город», отправив сообщение и прикрепив фотографию проблемного участка. (ео)
Управа района Щукино: последние новости
В центре госуслуг на Маршала Василевского можно оформить комплексное заявление Молодые предприниматели сдали кровь в горбольнице №52 Щукина Во дворе на улице Маршала Мерецкова отремонтировали асфальт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня19
Россия стянула военную технику к западным рубежам464
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть170
Тяжелобольная Терехова не может говорить28
Трамп обрушил рубль30
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение