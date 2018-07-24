На детской площадке по улице Маршала Мерецкова отремонтировали карусель

О том, что игровой элемент требует починки, стало известно из сообщения местного жителя, опубликованного на портале «Наш город»:

«На детской площадке, расположенной с северной стороны жилого дома, затруднено вращение игрового оборудования. Требуется техническое обслуживание/ремонт».

Официальный ответ на обращение поступил от главы управы района Щукино Олега Железняка . Он сообщил, что выполнены работы по ремонту детского игрового оборудования на указанной детской площадке. В настоящее время карусель находится в технически исправном состоянии. О проделанной работе свидетельствует прикрепленная к ответу фотография.

Напомним, каждый житель района может написать о возникшей проблеме на портале «Наш город», отправив сообщение и прикрепив фотографию проблемного участка. (ео)