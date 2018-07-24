Самые громкие налоговые скандалы

Налоги — основная доходная часть бюджета абсолютно любого государства. Ясное дело, что есть всевозможные платежи, которые пополняют казну и в разных сферах применяются в определённом размере и количестве. Начинающие бизнесмены хотят, конечно, избежать их, применяя налоговые вычеты, специальные льготы или финансовые схемы. Однако история России знает такие примеры, когда от налогов уходят миллиарды рублей и вернуть их уже не представляется возможным.

На сегодняшний день остановилась работа крупного интернет-магазина электроники «Плеер.ру». Офис закрыт и его деятельность парализована в Москве уже второй день. Как стало известно, это произошло в связи с претензиями и обысками Федеральной налоговой службы . Оказалось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, который действует в обязательном порядке с 1 июля 2017 года. В итоге полученная выручка не фиксировалась и уплаты налогов не было. Хотя представители магазина сообщают, что сейчас проходит работа по ремонту оборудования. В общем, точки в этом процессе еще нет, поэтому будем ждать развития событий.

Блюститель подкупа

Продолжим процессами, которые уже обрели широкую огласку и являются знаковыми в налоговой сфере. Первым стоит рассмотреть дело экс-аудитора Константина Пономарёва . Как известно, «бизнес» Пономарёва заключается в осуществлении махинаторских схем по выявлению мнимых доказательств для судов. Цель всего этого процесса — получение значительных денежных средств от контрагентов.

Global Look Press/ Xinhua /Long Wei Несмотря на то, что подозреваемый постоянно пытался обжаловать все иски в отношении него, он проиграл суд Федеральной налоговой службе. Основное обвинение — подозрение в подкупе свидетелей для ухода от налогов. В итоге экс-аудитор должен заплатить 4 млрд рублей с дохода в размере 25 млрд рублей, полученных от компании ИКЕА во внесудебном порядке в 2010 году. Также Пономарёву предъявлено обвинение в неуплате рекордных 8 млрд рублей. И если все статьи будут доказаны, экс-аудитору грозит до 11 лет лишения свободы.

Промышленная недостача

Следующее интересное дело касается крупнейшей непубличной компании в России АО «Трест Коксохиммонтаж», которая существует на отечественном рынке более 90 лет. Популярная и развивающаяся компания. Что может быть не так? К сожалению, недавно руководство АО «Трест КХМ» стало фигурантом громкого уголовного дела. Налоговая проверка обнаружила, что компания не выплачивает в полной мере налог на прибыль и НДС. Также встали подозрения по возможному выводу средств через фирмы-однодневки. Лишь только в ходе одной проверки следователи насчитали ущерб государству в размере 281 млн рублей. Теперь перед руководством компании нависла угроза, так как при подтверждении данных фактов, им грозят реальные тюремные сроки.

Наследственные махинации

Следующее дело началось с того, что произошёл акционерный конфликт в апреле 2016 года после смерти одного из основателей и основного владельца группы компаний под брендом Redmond Максима Агеенко. По сообщению его супруги, оказывается она и пять её детей остались без наследства. Всё это произошло из-за преступных действий партнёров по бизнесу — Дианы Желясковой и Андрея Синявина.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

В ходе следственных проверок стало известно, что произошло мошенничество в особо крупных размерах и легализация имущества преступным путём данными лицами. В результате Желяскову задержали и 1 декабря суд отправил её под домашний арест до 28 января 2018 года. Основное обвинение — уклонение от уплаты налогов на 2 млрд рублей с помощью фирм-однодневок в период с 2012 по 2014 годы. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 199 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до шести лет колонии.

Уголовная колбаса

Интересное дело касается одного крупного агрохолдинга, который подозревался в использовании незаконных офшорных схем для выплаты дивидендов и занижении налоговой ставки. Ущерб в отношении государства насчитали на 300 млн рублей. Речь идет о группе «Черкизово» , которая является крупнейшим производителем мяса в России.

По данным полицейских, злоумышленники применяли незаконные оффшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга. В ходе подобных манипуляций незаконно снижалась налоговая ставка с 15 до 5%. Но в итоге дальше этого события не развернулись и громко раздутый скандал быстро сдулся. Само руководство посчитало свою компанию добросовестным и крупным налогоплательщиком. Получается так, что, якобы, компания поздно узнала об изменении налоговых ставок. Но как только руководство об этом узнало, то сразу оплатило все налоги, штрафы и пени. Удивительно быстро замяли дело.

Global Look Press/Alexey Sukhorukov

Металлические деньги

Всё происходило банально и просто: сообщники покупали лом цветных металлов, который не был документально учтён и прессовали его в кубы, продавая иностранным компаниям. После этого в налоговые органы подавались поддельные документы на возмещение НДС. По результатам расследования следствию известно не менее 30 подобных эпизодов. После чего полученная прибыль переводилась в кипрский оффшор Lameran Ventures LTD.

Сумма ущерба государству составила 1 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления). В причастности к преступной схеме подозреваются и сотрудники налоговой службы. Стоит отметить, что участники данного дела своей вины в представленных им преступлениях не признают до сих пор.

Global Look Press/imagebroker.com ЮКОС против

И под конец самое известное, громкое и резонансное дело, процесс по которому продолжается уже второй десяток лет. Речь идёт о ЮКОСе.

Как известно, в конце 90-х годов компания прибегала к налоговой оптимизации, пользуясь многочисленными юридическими лазейками, позволяющими уменьшить объём налоговых отчислений. Это и занижение налогооблагаемой базы, продажа нефти через трейдерские фирмы-«однодневки», зарегистрированные в регионах с льготным налогообложением, применение трансфертного ценообразования, применение схемы «обратного зачёта» и многие другие. Также стоит признать уникальным тот факт, что ЮКОС продавал по заниженной цене нефтесодержащую жидкость под видом скважинной жидкости между подразделениями со льготными налоговыми ставками. В итоге это всё привело к значительному сокращению объёма выплаченных налогов.

Подобные действия привели к тому, что 14 апреля 2004 г. налоговики предъявили ЮКОСу претензии за 2000 г., а также пени и штрафы на общую сумму $3,48 млрд и потребовали внести их до 16 апреля. Естественно к этому сроку никто ничего не выплатил. После этого началась череда исков, судебных расследований и разбирательств, которые продолжаются до сих пор. Если указывать подробно все дела и разбирательства по поводу этой компании, то даже одной книги будет мало, чтобы вместить все материалы дела в кратком изложении. Однако то, что государство так активно взялось за нефтегазовую сферу привело к тому, что налоговые отчисления всех подобных компаний выросли на 250-300%