«РГ» публикует документы об акцизах на топливо и налог в нефтедобыче

Введение НДД в нефтяной отрасли как альтернатива текущей системе налогообложения обсуждалось в правительстве около трех лет и вызвало много споров между основными вдохновителями реформы — минфином минэнерго . Одобренная президентом версия закона вводит ставку НДД в размере 50 процентов, при этом сам налог будут взимать с выручки компаний за вычетом непосредственных расходов на освоение месторождения и величины налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

НДД будет действовать в пилотном режиме на четырех группах месторождений, причем компании могут после апробирования системы сделать выбор — остаться на текущей схеме налогообложения или перейти на новую. Если отказавшаяся от НДД компания захочет вновь присоединиться к эксперименту, понадобятся изменения в законодательстве. Основное новаторство закона в том, что налоговая нагрузка на нефтекомпании увеличивается с выходом проекта на окупаемость, отмечает управляющий партнер юридической компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов

В «пакете» с законом об НДД прошла новая редакция статьи 193 Налогового кодекса. В ней официально закрепили изменение ставок акцизов на автобензин пятого экологического класса и на дизельное топливо. Ставки снижены на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно, причем снижение произошло ретроспективно — с 1 июня этого года — по договоренности с нефтяниками. Кроме того, отменено плановое повышение акцизов на те же виды топлива на 600-700 рублей за тонну с 1 июля.

Пониженные ставки будут действовать до конца этого года, а со следующего они вырастут до оговоренных ранее значений, то есть в полтора раза. Такое решение принято для сдерживания роста цен в розничном сегменте. По оценкам правительства, зимой 2018/2019 годов из-за обратного роста акцизов скачка цен не произойдет, так как начнут действовать новые правила исчисления сбора в рамках завершения налогового маневра. Закон об этом уже одобрен Госдумой в третьем чтении.

Наряду с этими изменениями, которые в Комитете Госдумы по бюджету и налогам называли пряником для нефтяников, вводят и кнут. Так, параллельно подписанные президентом поправки в Закон «О таможенном тарифе», в частности, дают правительству полномочия экстренно вводить заградительную экспортную пошлину на светлые нефтепродукты, то есть тот же бензин. Эти полномочия у правительства появятся с 1 августа и продлятся до конца текущего года. Если ситуация на внутреннем топливном рынке сложится неблагоприятно и будет риск скачка цен на бензин, то кабинет министров может поднять экспортную пошлину на нефтепродукты с 30 процентов до 90 процентов от ставки пошлины на нефть, чтобы искусственно сбить темпы роста цен.

По договоренности, достигнутой между правительством и нефтекомпаниями в конце мая, эта мера является экстренной и будет применяться только в случае, если нефтяники откажутся держать замороженными цены на заправках. Более того, это право у правительства сохранится и на горизонте после 2018 года, но уже в рамках другого пакета законов, которые ожидают рассмотрения в Совете Федерации

Тем временем