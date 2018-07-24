Лучшие токари и слесари Москвы станут участниками профессионального конкурса в Соколиной горе

Они продемонстрируют свое мастерство на площадке АО « НПЦ газотурбостроения «Салют» в ближайшую субботу, 28 июля.

В Соколиной горе пройдет финал XXI конкурса «Московские мастера» по профессиям «Фрезеровщик», «Токарь-универсал» и «Фрезеровщик». Все участники профессиональных соревнований — сотрудники промышленных предприятий и ранее успешно прошли отборочные туры. Так, на конкурсе выступят представители АО «Российские космические системы» АО «Корпорация ВНИИЭМ» , АО «МПО имени И. Румянцева», ОАО «ТРАНСМАШ», Московского монетного двора и ряда других. Участникам конкурса предстоит выполнить как тестовые, так и практические задания, а лучшие специалисты будут награждены денежными призами.

Как сообщили в пресс-службе «Салюта», профессиональные соревнования на базе предприятия проходят с 2005 года. Конкурс проводится с целью повышения престижа рабочих специальностей.

В качестве организаторов конкурса выступают Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и профсоюз трудящихся авиационной промышленности.

Фото: предоставлено АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“.