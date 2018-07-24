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Лучшие токари и слесари Москвы станут участниками профессионального конкурса в Соколиной горе
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Лучшие токари и слесари Москвы станут участниками профессионального конкурса в Соколиной горе 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Они продемонстрируют свое мастерство на площадке АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» в ближайшую субботу, 28 июля.
В Соколиной горе пройдет финал XXI конкурса «Московские мастера» по профессиям «Фрезеровщик», «Токарь-универсал» и «Фрезеровщик». Все участники профессиональных соревнований — сотрудники промышленных предприятий и ранее успешно прошли отборочные туры. Так, на конкурсе выступят представители АО «Российские космические системы», АО «Корпорация ВНИИЭМ», АО «МПО имени И. Румянцева», ОАО «ТРАНСМАШ», Московского монетного двора и ряда других. Участникам конкурса предстоит выполнить как тестовые, так и практические задания, а лучшие специалисты будут награждены денежными призами.
Как сообщили в пресс-службе «Салюта», профессиональные соревнования на базе предприятия проходят с 2005 года. Конкурс проводится с целью повышения престижа рабочих специальностей.
В качестве организаторов конкурса выступают Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и профсоюз трудящихся авиационной промышленности.
Фото: предоставлено АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“.
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