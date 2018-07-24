«Т Плюс» в первом полугодии утроила инвестиции в основные активы

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Группа "Т Плюс" в первом полугодии 2018 года инвестировала в техническое перевооружение, реконструкцию и развитие своих активов в 16 регионах России 5,9 миллиарда рублей, сообщает компания. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда объем вложенных средств составил 1,8 миллиарда рублей.

"Т Плюс" — один из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Все наши инвестиции — это реальный вклад в благосостояние страны, надежность базовой инфраструктуры для роста промышленности и социальной сферы", — отметил председатель правления компании Денис Паслер , слова которого приводятся в сообщении.

"Т Плюс" ежегодно увеличивает вложения в поддержание технического состояния и развитие генерирующего оборудования и распределительной инфраструктуры на территориях присутствия. В целом в 2018 году инвестиционная программа запланирована в объеме 23,4 миллиарда рублей, что на 53% больше инвестиционной программы 2017 года (15,3 миллиарда рублей). В свою очередь инвестпрограмма 2017 года была на 37% выше показателя 2016 года.

"Компания поступательно увеличивает вложения в оптимизацию тепловых узлов, а также реализацию проектов в области энергосбережения и эффективности", — отмечает «Т Плюс».

Группа «Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением «Т Плюс» находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 тысяч километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность — 55 тысячи Гкал/ч.