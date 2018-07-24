Новикомбанк развивает дистанционное банковское обслуживание

Количество сессий в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) Новикомбанка увеличилось в 3,5 раза с января по июнь 2018 года. При этом более чем в 80% случаев держатели карт использовали новое мобильное приложение. В ближайшее время банк планирует сделать систему ДБО еще более привлекательной и запустить новые сервисы.

После запуска Новикомбанком новой версии мобильного приложения 25 января этого года, значительно увеличилась численность активных клиентов ДБО. Так, среднедневное количество входов в систему уникальных клиентов выросло в июне по сравнению с январем на 321%, а ежемесячный объем осуществляемых через ДБО платежей и переводов увеличился на 269%, рассказали в пресс-службе банка.

Наблюдается активное развитие вкладов-онлайн. Интерес клиентов к предложению Новикомбанка по онлайн-вкладам объясняется как удобством сервиса, так и особо выгодными условиями, считают эксперты. По линейке рублевых вкладов предусмотрены надбавки в размере 0,3% при размещении средств через мобильное приложение либо интернет-банк.

«Развитие розничного бизнеса является одним из приоритетных направлений в деятельности Новикомбанка, ориентированного на комплексное обслуживание предприятий реального сектора экономики. Постоянно работая над улучшением качества услуг, мы рады предложить клиентам удобные сервисы и наиболее выгодные условия для размещения денежных средств», — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева

Как она рассказала, банк продолжит развитие системы дистанционного банковского обслуживания. В частности, речь идет о запуске сервиса анализа трат по картам в рамках личных финансов; запуске программы Cashback от различных производителей товаров, вне зависимости от сети магазинов; о сервисе коммуникаций клиента с банком через чат-бот в мессенджерах.