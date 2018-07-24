Дождевая вода поможет странам Карибского бассейна улучшить водоснабжение

Американские ученые из Сиракузского университета и Колледжа экологии и лесного хозяйства Государственного университета Нью-Йорка предложили внедрить системы сбора дождевой воды в жизнь населения государств Карибских островов. Проект позволит ликвидировать водный дефицит, существующий в регионе. Об этом сообщает научно-популярный сайт The Conversation.

Если раньше местные жители пользовались водой из родников, колодцев или рек, то в последние годы такая практика стала небезопасной. Бытовые и промышленные стоки, удобрения с полей, смытые дождями, загрязняют подземные воды, делая их непригодными для питья. Согласно данным Карибского регионального фонда по управлению сточными водами до 85% канализационных стоков в странах Карибского бассейна в настоящее время сбрасываются без предварительной очистки в близлежащие реки, ручьи, озера или в океан.

Для ликвидации водного кризиса экологи и изобретатели предлагают распространить среди местного населения простой и недорогой способ сбора, очистки и хранения дождевой воды. По их мнению, установка в каждом домохозяйстве специальных накопительных баков, соединенных трубами с водостоками крыш, сможет существенно улучшить круглогодичное обеспечение людей пресной водой для бытовых нужд. А емкости или резервуары большого размера помогут предпринимателям безостановочно заниматься производственной деятельностью.

Разработанный американскими специалистами биопесчаный фильтр представляет собой небольшой контейнер, в котором сразу под биологическим фильтром, расположенным сверху, поочередно размещены слои мелкофракционного песка, мелкого и крупного гравия. Устройство уничтожает до 96,5% бактерий и до 99% вирусов.

На Карибских островах нет недостатка в дождях, особенно в сезон тропических циклонов.

Так, в Содружестве Доминики за месяц осенью может выпадать до 380 мм осадков. В Пуэрто-Рико среднемесячный объем осадков в период с мая по ноябрь составляет от 200 до 230 мм.

Таиланд, Индия и Несмотря на большой международный опыт ( Камбоджа , Гаити, Китай Бразилия ), практика накопления дождевой воды в государствах Карибского бассейна до сих пор мало распространена. Из немногочисленных примеров можно назвать Республику Гаити: здесь в долине реки Артибонит биопесчаные фильтры применяют для очистки воды добытой из неглубоких грунтовых колодцев. Грунтовые воды формируются в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод. Кроме того, ООН помогла создать инфраструктуру сбора дождевой воды на юге Ямайки , чтобы облегчить адаптацию местного населения к климатическим изменениям.

Специалисты уверены, что использование атмосферных осадков для хозяйственно-питьевых и промышленных целей на Карибских островах имеет большой потенциал. Для продвижения этой идеи необходимо изыскать источники финансирования и разработать оборудование, отвечающее потребностям и материальным возможностям островитян. Емкости для накопления дождевой воды, которые предоставляются в рамках крупных международных программ, в основном изготавливаются из разных видов пластика или из стальных листов, сваренных между собой. Это слишком дорогие материалы для сельских жителей, чьи семьи располагают скудным бюджетом.

Для снижения производственных расходов ученые предлагают отливать дождевые резервуары из ферроцемента (тонкой разновидности железобетона), который состоит из металлических сеток, стальных стержней и скрепляющего их цементного раствора. Такие емкости популярны в Индии. Эта конструкция долговечна в условиях тропического климата и выдерживает ураганы и землетрясения, при этом она финансово доступна для местного населения.

Разработчики тестируют свою накопительную систему из ферроцемента с биопесчаным фильтром на Гренаде . Их задача сделать ее максимально простой и надежной в эксплуатации. Следующий эксперимент пройдет в Содружестве Доминики. Ученые надеются, что их системы в скором времени появятся во всех странах Карибского бассейна.

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