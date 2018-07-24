На рейсах Finnair появится высокоскоростной интернет

Теперь для пассажиров авиакомпании доступен Wi-Fi в течение всего полета, в том числе во время взлета и посадки, при этом первые два месяца услуга бесплатна. Во время тестового периода авиакомпания будет собирать информацию о функциональности системы, а также отзывы и общие впечатления клиентов.