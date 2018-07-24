Ещё
На рейсах Finnair появится высокоскоростной интернет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп обрушил рубль
Трамп обрушил рубль

На рейсах Finnair появится высокоскоростной интернет 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Finnair запускает высокоскоростной интернет на узкофюзеляжных самолетах Airbus, обслуживающих европейские рейсы авиакомпании, сообщает Euromag.ru
Теперь для пассажиров авиакомпании доступен Wi-Fi в течение всего полета, в том числе во время взлета и посадки, при этом первые два месяца услуга бесплатна. Во время тестового периода авиакомпания будет собирать информацию о функциональности системы, а также отзывы и общие впечатления клиентов.
После завершения интеграции сервиса высокоскоростной интернет будет доступен и на большинстве европейских рейсов. Ограничения будут действовать над морскими регионами, такими как Бискайский залив и Северное море, где недоступно спутниковое покрытие и интернет-подключение. Услуга также будет не доступна в Латвии, Литвы, в некоторых районах Белоруссии и России.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль79
Новый мегамост РФ и другие события дня20
Россия стянула военную технику к западным рубежам477
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть176
Тяжелобольная Терехова не может говорить28
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение