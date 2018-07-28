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Совфед одобрил увеличение лимита рекламы на ТВ
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Совфед одобрил увеличение лимита рекламы на ТВ 

Rambler News Service 27 минут назад
Фото: Время Омское
Совет Федерации на заседании принял закон об увеличении лимита рекламного времени на ТВ до 20% рекламы в час, передает ТАСС.
Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от «Единой России» Антоном Горелкиным и Мариной Мукабеновой. Согласно документу, лимит рекламы на телевидении увеличен с 15% (или 9 минут рекламы) в час до 20% (или до 12 минут), если вещание осуществляется 60 минут в течение часа.
Документ также устанавливает, что если телеканал вещает круглосуточно, то реклама в телепрограммах не должна будет превышать 216 минут.
Также он запрещает рекламу отдельных видов товаров в детских телепередачах, в частности, рекламу алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия, лекарств, основанных на риске игр и др.
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