Выдача ипотеки в России выросла в 1,6 раза в июне

В июне 2018 года объём выдачи ипотеки, по предварительным данным, вырос в 1,6 раза, до 250 млрд рублей. Об этом сообщает НСН со ссылкой на «Дом.рф» и Frank RG.

За пять месяцев россияне получили 542,8 тыс. ипотечных кредитов на 1,1 трлн рублей.

Как отмечают аналитики, это на 60% в количественном выражении и на 73% в денежном превышает данные за аналогичный период 2017 года, передаёт ФАН.

«Мы прогнозируем, что к концу 2018 года ставка по ипотеке достигнет уровня ниже 9% для широкого круга заёмщиков», — заявил гендиректор «Дом.рф» Александр Плутник