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Убийце 70-летней пенсионерки предъявили обвинение по пяти статьям
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Убийце 70-летней пенсионерки предъявили обвинение по пяти статьям 

Калуга 24 37 минут назад
Фото: Калуга 24
41-летнему мужчине, до смерти забившему молотком пенсионерку, предъявлено обвинение не только в убийстве, но и в разбойном нападении, а также в похищении паспорта и официальных документов, угоне и краже. По сообщению пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области, следствие по этому делу завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, а уголовное дело направлено в суд. Фото пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области Напомним, убийство было совершено 15 декабря прошлого года в Кирове. В этот день 70-летняя женщина должна была поехать в гости к сестре в Москву. Но в столице она не появилась. 17 декабря родственники пропавшей пенсионерки обратились в полицию, затем к расследованию обстоятельств исчезновения женщины подключилось Следственное управление СКР, возбудившее уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Главным подозреваемым стал нигде не работающий ранее судимый знакомый пропавшей пенсионерки. В день исчезновения женщины его видели возле ее дома. Выяснилось также, что он имел серьезные финансовые проблемы и был знаком с пропавшей женщиной, так как когда-то устанавливал сигнализацию в ее доме. Мужчина заявил, что у него есть алиби, однако оно не подтвердилось. В конечном итоге мужчина признался в убийстве, рассказав, что забил пенсионерку до смерти молотком за то, что она отказалась дать ему деньги в долг. Показал он и место, куда на автомобиле убитой вывез и спрятал тело. Добычей преступника стали полмиллиона рублей, паспорт и другие документы, а также несколько ценных вещей, похищенных в доме пенсионерки. Автомобиль он бросил в лесу.
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