5 претендентов на звание «Худший работник века»

Эти ребята, как никто другой, знают, что значит филонить на работе. По сравнению с ними работники почтовых отделений , паспортного стола или регистратур в поликлиниках — настоящие трудоголики. Если твой начальник до сих пор не может простить тебе двухчасовое опоздание на работу три месяца назад, то покажи ему эту статью. Есть вероятность, что после этого он раскается, простит тебя, а возможно, еще и премирует. Ведь руководителям этих ребят с работниками повезло гораздо меньше.

1. Испанский чиновник незаметно для всех не ходил на работу 6 лет Хоакин Гарсия , испанский госслужащий, который отвечал за очистку сточных вод в своем городе, был оштрафован на сумму 30 тыс. долларов, что на тот момент равнялось его годовой зарплате. Причиной такого сурового наказания является затянувшийся прогул чиновника длительностью в 6 лет. Если подумать, он еще легко отделался. Причина произошедшего напоминает классический сюжет — тупой и еще тупее: руководство водной компании считало, что за чиновником следят местные власти, а те в свою очередь думали, что работу Хоакина контролирует водная компания. И никто не заметил, как сам Хоакин не был на рабочем месте 6 лет. При этом ему даже поставили на работе мемориальную доску за долгие 20 лет гражданской службы. Сам Гарсия потом рассказывал, что он ходил на работу и понимал, что «там особо заняться нечем». А поскольку не хотел терять зарплату, то не увольнялся, а вместо этого втайне от всех уходил по своим делам. Учитывая то, что на протяжении 6 лет никто даже не заметил отсутствия Хоакина, возможно он был прав, и ему действительно нечего было там делать. К слову, мы лично его очень понимаем.

2. Электрик периодически уходил с работы, чтобы поиграть в гольф

Том Колелла, электрик из города Перт Австралия ), избежал денежного штрафа, но ему не удалось избежать увольнения после анонимного доноса, в котором утверждалось, что за последние два года он уходил с работы не меньше 140 раз, чтобы поиграть в гольф. Любовь к этому элитарному виду спорта, видимо, была у него настолько сильной, что Том применил свои профессиональные знания, чтобы о его месторасположении никто не смог узнать. Для этого он обертывал в фольгу свой рабочий смартфон, тем самым блокируя GPS-сигнал. По крайней мере, такой вывод сделал председатель комиссии по трудовому надзору Австралии, который не нашел другого объяснения, зачем еще было нужно оборачивать телефон в фольгу. Как стало известно потом, после увольнения Том устроился работать водителем в Uber, что стало предметом для шуток со стороны его друзей. Они говорили, что в Uber он сполна получит возмездие за попытку уклониться от GPS-сигнала на предыдущей работе.

3. Сотрудник кофе спал на рабочем месте, пока клиент сам приготовил себе обед

Все мы слышали про кафе с самообслуживанием. Но Алекс Боуэн столкнулся с самым буквальным проявлением подобного сервиса. Будучи в нетрезвом состоянии, посреди ночи он посетил кафе Waffle House, чтобы перекусить. Он простоял возле пустой стойки около десяти минут, но к нему так никто и не подошел. Осмотревшись внимательнее, Алекс увидел спящего в углу сотрудника кафе. Причем это была не какая-то легкая дремота, а самый глубокий сон из возможных. Глубокий настолько, что Алекс после нескольких попыток разбудить спящего оставил эту затею. Зато не отказался от намерения перекусить. Поэтому он проник на кухню и самостоятельно приготовил себе заказ. При этом в ресурсах он себя не ограничивал: использовал гриль для обжарки бекона и добавил в свое блюдо множество ингредиентов. Свой подвиг Алекс сфотографировал на телефон и впоследствии выложил на странице в Facebook. Но надо отдать должное парню: мало того что перед уходом он почистил гриль, так еще на следующий день вернулся в это кафе и отдал на этот раз бодрствующему сотруднику 5 долларов. Коматозного работника кафе не уволили, но отстранили от работы на целую неделю. Видимо, чтобы он наконец выспался.

4. Почтовый работник оставил неотправленными 17 000 посылок

Почтовый курьер из Нью-Йорка Алексей Джермаш столкнулся с большими проблемами, когда следователи обнаружили в его автомобиле 10 000 не доставленных до адресатов писем. Но это еще не все. В доме у него было найдено 6000 предметов, которые также не достигли точки назначения, и еще 1000 обнаружились в рабочем шкафу. Причем часть посылок была отправлена еще в 2005 году. Как утверждал сам Джермаш, он не доставил посылки, потому что ему не хватило для этого времени, и это странно, учитывая, что доставка почты была его единственной работой. При этом курьер добавил, что в первую очередь доставлял «наиболее важные посылки». Каким образом он решал, что важно, а что нет, остается неизвестным. Но надо полагать, что посылка, которая пролежала у него целых 13 лет, по его мнению, совсем необязательная. Может быть, там была инструкция по использованию молотка или студийный альбом группы Smash?

5. Работник авиакомпании заснул в грузовом отсеке самолета и проснулся в другом городе

Работники бостонского аэропорта Логан были сильно удивлены, когда увидели, как из грузового отсека пассажирского самолета вышел молодой парень. Это был 21-летний сотрудник авиакомпании JetBlue Сидней Нарс, который загружал багаж в самолет в нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди и каким-то образом умудрился там заснуть. Проснулся парень, только когда воздушное судно преодолело расстояние больше 300 км и приземлилось в Бостоне. Вопросов после этого инцидента возникает множество: «Как можно заснуть во время складирования багажа?», «Каким образом его сну не помешал звук реактивных двигателей?», «Почему его отсутствие не заметили другие погрузчики?». Но толком прояснить ситуацию так и не удалось. Это подтверждают слова пресс-секретаря государственной полиции штата Массачусетс Дэвида Прокопио, который в своем заявлении после случившегося сказал: «Даже после разговора с ним мы так и не поняли, как это произошло». Примечательно, что это не единственный подобный случай. В 2005 году погрузчик авиакомпании Spirit Airways заснул в багажном отделении и также проснулся по прибытии в другой город. Может быть, мы чего-то не знаем и спать в грузовом отсеке самолета намного комфортнее? Тогда стоит всерьез подумать о смене размещения мест бизнес-класса в самолете.

Странные истории из жизни на TED