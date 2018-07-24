Мощи Андрея Первозванного доставят в Калининградскую область в канун дня ВМФ

"В Калининградскую область святыню — раку с десницей апостола Андрея Первозванного, которая хранится в Богоявленском соборе Москвы, доставят в среду, 25 июля. Это событие приурочено ко дню ВМФ России", — сказал представитель пресс-службы.

Апостол Андрей почитается как небесный покровитель военных моряков, а русские корабли с петровских времен ходят под Андреевским флагом. Именно поэтому принесение мощей апостола Андрея Первозванного приурочивается ко дню Военно-морского флота России. В прошлом году десница апостола была доставлена в Кронштадт , а в 2016 году — в Севастополь

В пресс-службе уточнили, в день прибытия и 26 июля святыня будет находится в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Утром 27 июля мощи святого будут доступны для поклонения в кафедральном соборе Архангела Михаила городе Черняховск , в тот же день ковчег с десницей будет находиться в Гусеве в храме Всех Святых и в гарнизонном Доме офицеров, а также в Трехсвятительском соборе Советска.

"Затем ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного будет доставлен в Морской Георгиевский собор Балтийска . Святыня побывает на кораблях Балтийского флота и 29 июля покинет пределы Калининградской области", — отметил представитель епархии.

Десница — правая рука апостола Андрея Первозванного — в XII веке хранилась в Константинополе. В 1644 году константинопольский патриарх Парфений передал святыню в дар Михаилу Романову . Это была благодарность за то, что русский царь заплатил серьезный выкуп турецкому султану, чтоб тот не разорял монастырь в Фессалониках. Десница хранилась в Успенском соборе Московского Кремля, а в 1988 году была торжественно передана Русской православной церкви и перевезена в Богоявленский собор.

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла доставку святыни в Калининградскую митрополию организует Фонд Андрея Первозванного. Принесение мощей покровителя Российского флота апостола Андрея Первозванного в действующие подразделения Военно-морского флота России является одной из значимых программ Фонда.