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Московские предприниматели направят в мэрию лучшие инициативы с «форума идей»
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Московские предприниматели направят в мэрию лучшие инициативы с «форума идей» 

Префектура САО города Москвы 59 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Анастасия Татулова, владелец сети семейных кафе «АндерСон» и доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, собрала предпринимателей для обсуждения вопросов развития бизнеса в столице. 20 июля на своей «Фабрике АндерСон» на Большой Семеновской улице Татулова провела «форум идей» на тему «Город с комфортной предпринимательской средой». Это первое из серии событий, где малый бизнес презентует свои инициативы, адресованные столичному правительству. В нем вместе с предпринимателями приняли участие общественники — представители общественной организации «Опора России».
«Мы все хотим работать в городе, где комфортно предпринимателям, и мы с вами своими решениями и идеями можем сделать Москву лучшим городом для ведения бизнеса в мире. Наш город уже стал дружелюбным к детям, к туристам, к жителям. Теперь нам вместе предстоит поработать над созданием комфортного бизнес-пространства», — сказала Татулова.
На прошедшей сегодня встрече участники уже предложили ряд проектов: создать сервис — новый или на базе действующего — с готовыми типовыми наборами документов для регистрации того или иного бизнеса. По мнению собравшихся, это очень поможет начинающим предпринимателям.
Еще одна инициатива, кстати, тоже цифровая, касалась разработки, своего рода, предпринимательской карты Москвы с информацией о запросах жителей каждого из районов города: скажем, где-то нужна парикмахерская, где-то — химчистка или рыбный магазин. Благодаря такой интерактивной карте бизнес сможет максимально быстро подстраиваться под запросы москвичей.
Всего в работе круглых столов приняли участие 100 московских предпринимателей, представители малого, среднего и крупного бизнеса Москвы: Михаил Воронин («Рефорум» и «Атланты»), Григорий Аветов («Синергия»), Татьяна Бакальчук («Wildberris»), Барно Турсунова («Сеть автосервисов Вилгуд»), Дмитрий Кибкало («Мосигра»), Сергей Саркисов («Эконика»). Следующая встреча рабочей группы должна состояться до 15 августа.
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