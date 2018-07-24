В районе Лефортово прошла встреча литераторов

На базе библиотеки № 122 им. А. Грина, расположенной в районе Лефортово, прошла литературная встреча. Информация об этом появилась на официальном портале учреждения культуры.

«Поэзия — как музыка, как живопись, — считает Максим Лаврентьев , — чтобы ею заниматься нужно владеть инструментарием. На мастер-классе клуба начинающих поэтов «Алый парус» мастер помог разобраться в деталях: какие «краски» использовать, какой смысл играет в поэзии ритм или размер, — говорится в сообщении.

Подробнее о деятельности библиотеки: vk.com/lib_uvao_122. (ис)