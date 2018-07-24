Появились новые промоматериалы экранизации романа «Ложная слепота»

В 2006 году в России вышла первая редакция книги «Ложная слепота» канадского фантаста Питера Уоттса . Она вызвала фурор и одновременно раскол в стане любителей фантастики. Одни сочли её гениальной, другие назвали скучной. Однако равнодушных не осталось.

Понятное дело, что такая книга рано или поздно должна была обзавестись экранизацией, однако Голливуд до сих пор не проявил интерес, а сам Уоттс в интервью заявил, что достойную версию может снять Pixar. Но, похоже, у студии другие планы, и потому к делу подключились энтузиасты.

На официальном сайте проекта уже опубликован короткий тизер, а теперь появились и другие промоматериалы. В частности, это облик вампира Юкки Сарасти, дизайн шаттлов «Сцилла» и «Харибда», а также боевых роботов. Последние, к слову, явно создавались по мотивам кибердисков из ремейка игры XCOM. Их можно увидеть ниже.

Отметим, что в проекте участвуют поклонники из России, а проект поддержал сам Уоттс. Пока, разумеется, сложно сказать, насколько годным выйдет фильм, но уровень уже впечатляет.

Напомним, что «Ложная слепота» повествует о первом контакте с инопланетянами в сравнительно недалёком будущем (2082 год). В этом мире человечество освоило космические полёты, хотя и не выбралось за пределы Солнечной системы. Но зато воскресило вампиров (весьма убедительно показанных), научилось передавать антиматерию путём квантовой телепортации и создало местный аналог Матрицы.

Но в один прекрасный день над Землёй появились 65536 зондов, которые сфотографировали планету и отправили сигнал в космос. Для установления контакта и предупреждения возможного нападения к границам Солнечной системы отправляют корабль «Тезей» с весьма необычным экипажем.