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Посол РФ в КНДР: Ким Чен Ын принял принципиальное решение по денуклеаризации
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Посол РФ в КНДР: Ким Чен Ын принял принципиальное решение по денуклеаризации 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. В Москве считают, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял принципиальное решение по денуклеаризацции и соблюдает его. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в КНДР Александр Мацегора.
По его словам, ликвидация ядерного полигона Пхунгери является очень серьезным шагом со стороны КНДР. «То, что говорит руководитель КНДР, мы к этому относимся очень серьезно, — подчеркнул дипломат. — Полагаю, что это не пропагандистская декларация, это серьезное заявление государственного деятеля, отвечающего за свои слова. Как нам представляется, они свидетельствуют о его принципиальном решении, которое он принял и скрупулезно выполняет».
"Конечно, американцы стремятся все проверить, удостовериться в том, что полигон был уничтожен таким образом, что его нельзя было бы восстановить, — отметил Мацегора. — Но тут надо иметь в виду следующее. Корейцы этот свой полигон прекрасно знали, знали его технические возможности и на основе этих знаний подготовили проект его вывода из строя. А для того, чтобы американцы удостоверились, что все сделано, как они хотят, им пришлось бы сначала несколько месяцев изучать этот полигон, обследовать его, не один и не два раза пройти по подземным коридорам и штольням, собрать массу исходных данных и на их основе подготовить свой проект ликвидации полигона, потратив немалые средства".
Кроме того, Вашингтону пришлось бы провести независимую экспертную оценку своего проекта, чтобы доказать его безопасность. «Думаю, что они занимались бы подготовкой этого проекта если не несколько лет, то несколько месяцев, — указал российский посол. — Но после этого корейские коллеги сказали бы: „Хорошо, спасибо за проект, а теперь профинансируйте его выполнение“. И американцам пришлось бы заплатить немалые деньги уже собственно за саму ликвидацию полигона».
"Мой вывод: раз северокорейцы проявили такую инициативу, сами подготовили проект, взорвали полигон в присутствии иностранных корреспондентов — значит, они относятся к этому вопросу очень серьезно", — заключил Мацегора.
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