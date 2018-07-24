Яму вокруг люка на улице Яблочкова заделали коммунальщики

Александр Пономаренко. Коммунальные службы заделали яму, образовавшуюся вокруг люка на участке улицы Яблочкова. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился один из жителей района. Об устранении проблемы отчитался генеральный директор АО «Мосводоканал»

«По указанному адресу выполнены работы по ремонту люка колодца и восстановлению асфальтового покрытия», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.

Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (еп)