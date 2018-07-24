«Что за жуткий качок»: новое тело Урганта ошарашило народ

Телеведущий Иван Ургант принял участие в велокроссе. В перерыве между заездами шоумен успел похвастаться подтянутой фигурой.

В своем Instagram Иван опубликовал черно-белый снимок. Он позирует возле спортивного велосипеда. Ургант облачен в обтягивающую форму, которая демонстрирует заметно постройневшее тело звезды.

Под публикацией шоумен скромно и с юмором написал: «Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)». Поклонники заметили в комментариях, что звезда теле-шоу отлично выглядит. «Ванечка, Вы похудели😊 Отличного отдыха! Стройняга…😄», «Чудесные трусы!👍🤞🏾👀», «Иван, щеки хоть дают усадку от велосипеда или так просто стоишь?», «Ты это где такую фигуру взял?», «Иван, ваша грудь слишком сексуальна что бы быть правдой, если когда нибудь у аудитории пропадет к вам интерес, вы знаете что делать)», «Главное — не отсидеть себе гудок!», Что за жуткий качок?😂😂😂", «Ауфф…горячий паренек☝», — писали шутливые и саркастические комплименты почитатели.

Отметим, что Ургант тщательно следит за своим внешним видом. Иван человек публичный, поэтому быть стройным — это его обязанность. Тем более телевизионная камера прибавляет 3-4 лишних килограмма. Также модная нынче одежда для мужчин подразумевает приталенные силуэты, что для ведущего является еще одним стимулом держать себя в форме.

Некоторое время назад Иван всерьез увлекся велоспортом. Начиналось все с одной тренировки в неделю, потом Ваня с семьей устраивал длинные велопрогулки в отпуске, а потом вышел и на гонку «Тур де Франс», сообщает сайт «Комсомольская правда».

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