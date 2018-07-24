Аудиокнига в домашних условиях: творческий мастер-класс провели в Сосенском 

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Сотрудники библиотеки №261 в Сосенском 21 июля организовали мастер-класс по записи аудиокниги.
— На мероприятии выступил спикер Константин Рожков, который часто бывает в нашем учреждении. Он рассказал гостям об особенностях записи аудиокниги в домашних условиях. Посетители смогли попрактиковаться на отрывке произведения «Как делается весна» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. В дальнейшем мы планируем выложить эти записи в нашу группу в социальных сетях, — рассказали в библиотеке №261.
Отметим, что мастер-класс посетили более десяти человек.