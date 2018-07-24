Что будет с пустующей площадкой на Люблинской?

Во время встречи с мэром Москвы жители Текстильщиков пожаловались на шум от байкеров на площадке по адресу: улица Люблинская, 18. Сергей Собянин пообещал, что меры примут, а площадке найдут применение.

Корреспондент «Юго-Восточного курьера» побывал по данному адресу и пообщался с местными жителями. Более 15 человек из соседних домов высказали свои пожелания.

— Раньше здесь находился сельскохозяйственный и строительный рынок. Год назад палатки снесли, — говорит старшая по подъезду дома № 39/2 на Люблинской улице Ирина Зеленкова . — Огромную территорию закатали в асфальт. И тут стали собираться неформальные компании байкеров. Они здесь устраивают гонки и тренировки. На асфальте даже следы от колес остаются. Зимой же на площадке появляется свалка снега. Хотелось бы, чтобы эту пустующую территорию озеленили.

— Наши окна выходят на площадку. Визг от тормозов слышен, даже когда я их закрываю. Ночью от резкого шума просыпаемся и чуть ли не подпрыгиваем, — считают супруги Елена Балицкая и Игорь Березин

— Ночью постоянный шум, крики, ругань. Зимой круглосуточно работала снегоплавильня. Постоянные выхлопы от машин. Дышать в квартире нечем. От этого мы болеем. Жить и спать невозможно. Было бы хорошо, если бы установили шумозащитные экраны, — сказал Андрей Воробьев с Люблинской улицы.

— Здесь можно было бы устроить фонтан или озелененную зону отдыха с качелями и горками для детей. Подошла бы и площадка для выгула и дрессировки собак. До ближайшей идти далеко, а собаки есть у всех, — сообщила Маргарита Асяева.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики Александр Коломаченко, который и обратился на встрече к мэру Москвы от имени жителей с жалобой на площадку, подытожил предложения.

— До принятия окончательного решения, какое здесь появится сооружение или оборудование, самое главное — огородить площадку, чтобы байкерам не было доступа, — сообщил он. — А там можно было бы и легковозводимые катки или корты поставить.