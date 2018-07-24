Почтальоны Калининграда будут сотрудничать с соцслужбами в вопросе оказания помощи жителям

Почтальоны и соцработники договорились проводить регулярные совместные совещания для координации своей работы.

"Нам действительно нужна такая помощь, ведь не все люди обращаются за помощью самостоятельно. Зачастую социальные работники узнают о сложной жизненной ситуации того или иного человека от его соседей. Поэтому почтальон для нас — большой помощник. Региональные и муниципальные социальные службы получат возможность оперативно и своевременно получать информацию о гражданах, нуждающихся в социальной помощи и поддержке", — цитирует министра социальной политики Анжелику Майстер пресс-служба правительства Калининградской области.

По словам директора регионального управления ФГУП «Почта России» Сергея Аронова, в области среди получателей пенсии на дому порядка 80 тыс. человек, благодаря соглашению почтальон сможет рассказать им, куда обратиться за помощью и социальным обслуживанием. Аналогичные соглашения действуют в Новгородской, Вологодской областях и Республике Коми

В Калининградской области действует 224 отделения почтовой связи, из них 140 — в сельской местности. В них работает почти две тысячи человек, в том числе 646 почтальонов.