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Бум-Банк признан банкротом
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Бум-Банк признан банкротом 

Банки.ру 1 час назад
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики на заседании 23 июля объявил резолютивную часть решения о признании Бум-Банка (Нальчик) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает во вторник, 24 июля, Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.
Согласно опубликованным ранее в июле данным ЦБ, «дыра» в балансе Бум-Банка составляет порядка 347,7 млн рублей.
Лицензия у банка была отозвана 1 июня текущего года. ЦБ, в частности, пояснял, что использование Бум-Банком рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. При этом основу ресурсной базы кредитной организации составляли привлеченные от населения денежные средства. Также отмечались нарушения требований «антиотмывочного» законодательства в части корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом во втором полугодии 2017 года банк был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, указывали в ЦБ. Регулятор неоднократно применял в отношении Бум-Банка меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения.
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