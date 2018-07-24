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Операторы готовы понизить стоимость транспортировки рыбы
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Операторы готовы понизить стоимость транспортировки рыбы 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
С 10 июля операторы подняли тариф до 13,5 руб. /кг и предупредили, что стоимость доставки одного килограмма может увеличиться до 15,5 — 16 руб. /кг. Ранее, в период с января по июнь 2018 года, тариф на перевозки рыбопродукции составлял 10-10,5 руб. /кг.
Представители компаний-операторов сообщили, что повышение стоимости перевозки — это вынужденная мера в целях компенсации убытков, которые они терпят в связи с «недоиспользованием» подвижного состава. Кроме этого, зафиксировано снижение объемов поставки рыбной продукции железнодорожным транспортом на 7,6% в связи с переходом некоторых пользователей на альтернативные способы доставки, а также увеличением поставок на экспорт. Так, например, перевозки морским транспортом выросли с 10 тыс. тонн в 2016 году до 23 тыс. тонн в 2017 году, а в 2018 году запланированы перевозки уже в объеме свыше 50 тыс. тонн. Объем перевозок автомобильным транспортом с увеличился с 37 тыс. тонн в 2016 году до 48 тыс. тонн в 2017 году, привел данные президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС) Михаил Синев.
«Однако операторы готовы существенно понизить стоимость перевозки рыбы с Дальнего Востока в Европейскую часть России до 10 рублей за килограмм, если произойдет унификация тарифов на рефрижераторные и универсальные контейнеры, — говорит. президент АСОРПС Михаил Синев. — Это позволит увеличить номенклатуру перевозимых грузов и расширить полигон курсирования». Доля перевозок в рефконтейнерах увеличится и пропадет «фактор сезонности», так как отпадет необходимость резерва контейнеров для обеспечения перевозок в период проведения лососевой путины.
Со стороны Росрыболовства будет направлено письмо в РЖД с просьбой о предоставлении скидки компаниям-операторам для перевозок в «высокий» сезон, сказал Петр Савчук. «Также мы подготовим данные о предполагаемых объемах поставок на внутренний рынок и на экспорт на ближайшие полгода для выстраивания планомерной работы», — добавил он.
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