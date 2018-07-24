Договор о СНВ могут продлить в ближайшее время, считает эксперт

"Я думаю, что сейчас будет просто продление (договора о СНВ). Это даст нам всем передышку, и на встрече (конференции. — Прим. ред.) говорилось о возможном продлении, и наш президент говорил, что готовы на дальнейшее сокращение боеголовок и носителей… Так что, все готовы и осознают важность, но нужна только отмашка на самом высоком уровне. Я думаю и хочется надеется, что по развитию событий она может быть дана в достаточно близкое время", — сказал он журналистам в кулуарах российско-американской конференции по контролю над вооружениями в Фонде Горчакова.

При этом он отметил, что Россия сейчас настроена на разрешение противоречий, но президента США Дональда Трампа американский конгресс и политическая действительность очень серьезно «сковывают по рукам и ногам».

По словам Ознобищева, разногласия Москвы и Вашингтона по договору о СНВ носят сугубо политический характер и их можно решить, если не выносить эту тему постоянно в общественное пространство.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.