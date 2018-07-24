В технополисе «Москва» посетителям рассказали о беспилотниках 

В технополисе «Москва», который располагается на территории района Печатники, завершилась акция «День без турникетов». Гостей принял Центр молодежного инновационного творчества «Коптер». Об этом сообщили в пресс-службе инновационной площадки.
Для участников экскурсии провели несколько развивающих мероприятий по сборке и пилотированию беспилотников. Кроме того, посетителям показали образец программируемого квадрокоптера «Клевер 3» и запустили его в автономном полете.
— Команде ЦМИТа интересно принимать участие в этой масштабной городской акции. Мы планируем и дальше показывать и рассказывать о своем потенциале. Кроме развивающих занятий, центр проводит подготовку к соревнованиям WorldSkills и WorldSkills Junior, Олимпиаде НТИ, WRO, РобоФесту по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», — отметил директор ЦМИТа Павел Шишкин. (еп