В технополисе «Москва» посетителям рассказали о беспилотниках

В технополисе «Москва», который располагается на территории района Печатники, завершилась акция «День без турникетов». Гостей принял Центр молодежного инновационного творчества «Коптер». Об этом сообщили в пресс-службе инновационной площадки.

Для участников экскурсии провели несколько развивающих мероприятий по сборке и пилотированию беспилотников. Кроме того, посетителям показали образец программируемого квадрокоптера «Клевер 3» и запустили его в автономном полете.