В украинском селе неизвестные пытали священника и матушку слезоточивым газом, вымогая признание, «где деньги лежат»

На Украине в селе Локнистое Менского района Черниговской области неизвестные напали на дом священника Украинской православной церкви Московского патриархата, протоиерея Стефана Гавия. Пострадал он, его супруга и их шестилетний внук.

Разбойное нападение произошло около часа ночи с 23 на 24 июля, сообщается на сайте

Черниговской епархии. Злоумышленники проникли в дом, взломав окно.

Ребенка бандиты закрыли в одной из комнат, а священнослужителя с матушкой связали и начали бить и пытать слезоточивым газом, требуя деньги — по данным их наводчика, в семье якобы хранились 10 тысяч долларов.

В итоге разбойники перевернули все в доме, но смогли забрать только незначительные сбережения отца Стефана и серьги его супруги. Напавшие скрылись на автомобиле батюшки — ВАЗ-2106, затем бросили его в Чернигове

Возбуждено уголовное дело, сейчас ведется следствие. Состояние пострадавших удовлетворительное.