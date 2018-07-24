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В украинском селе неизвестные пытали священника и матушку слезоточивым газом, вымогая признание, «где деньги лежат»
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В украинском селе неизвестные пытали священника и матушку слезоточивым газом, вымогая признание, «где деньги лежат» 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
На Украине в селе Локнистое Менского района Черниговской области неизвестные напали на дом священника Украинской православной церкви Московского патриархата, протоиерея Стефана Гавия. Пострадал он, его супруга и их шестилетний внук.
Разбойное нападение произошло около часа ночи с 23 на 24 июля, сообщается на  сайте
Черниговской епархии. Злоумышленники проникли в дом, взломав окно.
Ребенка бандиты закрыли в одной из комнат, а священнослужителя с матушкой связали и начали бить и пытать слезоточивым газом, требуя деньги — по данным их наводчика, в семье якобы хранились 10 тысяч долларов.
В итоге разбойники перевернули все в доме, но смогли забрать только незначительные сбережения отца Стефана и серьги его супруги. Напавшие скрылись на автомобиле батюшки — ВАЗ-2106, затем бросили его в Чернигове.
Возбуждено уголовное дело, сейчас ведется следствие. Состояние пострадавших удовлетворительное.
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