Отпускники забавно рассказали об отдыхе, от которого требуется отдых

Как известно, идеальный отпуск бывает только у мифических идеальных людей. А в реальной жизни часто случается какой-нибудь форс-мажор — то утюг дома не выключили, то крем от солнца забыли, то паспорт не тот взяли. В итоге после отпуска требуется ещё один отпуск. Смелые люди не боятся быть неидеальными и публикуют свои честные истории об отдыхе в соцсетях. Найти их можно под хэштегами #vacationfail и #holidayfail. Мы, в редакции «Ридуса» , почитали откровения отдыхающих, посмеялись и решили с вами поделиться.

1. «На отдыхе случайно села на морского ежа, получила 30 шипов в задницу и весь день сидела в теплой уксусной ванночке» 2. «Только я могу застрять в лифте аэропорта. Мой самолёт вылетает через 2 часа, а спасатели всё ещё в пути. Сильное начало отпуска!» 3. «Я пыталась сделать милую фотографию на шезлонге» 4. «Как вам этот прекрасный вид на океан?» 5. «Прилетели в Грецию погреться на солнышке. 5 дней идёт дождь, завтра мы уезжаем» 6. «Сегодня я должна была любоваться Альпами. Но я любуюсь своими пальцами. Надеюсь, Швейцария дождётся меня» 7. «Обещали номер с видом на море. И ведь не обманули» 8. «Застряли на сломанной машине в горах. Включили музыку, наслаждались теплом, пытались веселиться» 9. «От вида на на Тадж-Махал аж дух захватывает» 10. «На фото мы выглядим счастливыми, а в реальности пережили немало потрясений… Мы поехали в Мексику на вечеринку, но опоздали, поблизости произошло землетрясение магнитудой 7,6 с угрозой цунами. К счастью, всё обошлось, но потом нам выписали штраф за неправильную парковку и забрали автомобильные номера. А когда мы вернулись в Нью-Йорк , то обнаружили, что забыли свой супер-дорогой хулахуп в отеле. Но Мексика всё равно прекрасна!» 11. «Вверху: фото прекрасного города Антигуа из Google . Внизу: мой снимок» 12. «Дождь в отпуске, как правило, всегда идёт невовремя» 13. «Ну, Вегас был интересен, концерты были потрясающими, но в моём глазу застряла контактная линза, я получила глазную инфекцию и провела полдня у доктора. Придётся вернуться, чтобы увидеть (в прямом смысле) Нью-Йорк ещё раз». 14. «Я была так благодарна, когда нашли мой пропавший багаж. Но потом я обнаружила, что внутри всё насквозь мокрое…» 15. «У меня был весёлый уикенд» 16. «Первая прогулка на гондолах обещала быть романтичной. Только людей многовато» 17. «Когда вы решите встать пораньше, чтобы увидеть восход солнца на Ниагарском водопаде, не забудьте проверить прогноз погоды» 18. «А кто-то ведь путешествует в таких домах на колёсах по всей стране» 19. «Взгляните на мой идеальный загар» 20. «Такие развлечения — всегда риск. Берегите себя»

Перед поездкой в отпуск не забудьте купить солнцезащитный крем, потому что с солнцем шутки плохи, ведь оно всегда смеётся последним.

А с вами какие смешные и нелепые истории случались на отдыхе? Поделитесь с нами в комментариях!