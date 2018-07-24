Урок жизни. Как топ-менеджеру стать хорошим лектором

Для успешного топ-менеджера, который 20 лет управляет компаниями, корпоративный мир может предложить не много вариантов. Когда карьерный потолок достигнут, что делать дальше? Можно сменить одну компанию на другую или выйти на пенсию. Но человек, добившийся успехов в бизнесе, — амбициозен и, вероятно, не будет этим удовлетворен. Поэтому топ-менеджеры начинают преподавать йогу или пишут книги, хотя это не приносит достаточного дохода в России . Среди всех остальных занятий преподавание становится все популярнее, и мы видим, что на него есть спрос.

В последнее время заметен новый тренд, который появился именно в сфере бизнес-образования: бизнес-школы активно приглашают преподавать действующих и бывших топ-менеджеров. Такие специалисты востребованы, а их преподавательская деятельность ничуть не менее амбициозное и высокооплачиваемое дело.

Так, по данным доклада United States Department of Labour за 2017 год, рост потребности в профессиональных преподавателях с управленческим бэкграундом будет только увеличиваться. Их количество недостаточно для растущего рынка. Также увеличится и их зарплата на 1,2% в год. Сейчас в мире гонорар преподавателя составляет от 150 долларов за лекцию, верхний потолок практически не ограничен. Зарплата напрямую зависит от опыта чтения лекций, известности лектора и актуальности тем. К сожалению, многие успешные люди в России не понимают, что обладая ценным опытом, они могут быть очень востребованы как преподаватели. Они никогда не видели себя в этом качестве, не задумывались о преподавательской деятельности, хотя и имеют глубокие практические знания. Однако, чтобы стать бизнес-преподавателем и начать новый этап в жизни, необходимо учиться. Даже после самой успешной карьеры нельзя сразу встать за кафедру.

Титаны идут в преподавание

Андрей Шаронов присоединился к команде бизнес-школы, оставив пост вице-мэра Москвы . Ключевыми навыками, которыми обладает госчиновник такого уровня, можно считать лидерство, проектный менеджмент, управление изменениями. Однако, готовясь к будущим лекциям, Андрей Шаронов осознал, что ему будет интересно сместить фокус. Его вдохновили идеи личной трансформации, целеполагания и мотивации. Будучи приверженцем здорового образа жизни, Андрей Шаронов накопил достаточный запас знаний, как следить за физическим, эмоциональным и ментальным состоянием, превратил эту тему в серию лекций «Я: 2.0» и получил большой отклик от слушателей.

Часто преподавание полностью меняет жизнь самих руководителей. Они становятся более заметными в профессиональном сообществе, открывают в себе новые таланты, рассказывая об успехах и поражениях, начинают лучше понимать свои сильные и слабые стороны и переосмысливают собственную жизненную стратегию.

«Я был неплохим сценаристом, но внезапно оказалось, что настоящий мой талант в чтении лекций», — любит признаваться на своих семинарах Роберт Макки, автор бестселлера «История на миллион долларов». Стоимость билетов на его майское выступление в Москве доходила до 80 000 рублей. Те, кто их купил, пришли учиться писать сценарии, а не менять жизнь, поэтому не обратили внимание на это заявление. Но история Макки — лишь одна на среди множества примеров, как успешные люди находят себя в преподавании.

Путь практика в лекторы начинается с ответа на вопрос: «Как я это делаю? Как я добился успеха?». Здесь важна работа с наставником, он помогает будущему лектору изучить, какие уже есть лекции на эту тему, и как можно, не повторяясь, рассказать о своем уникальном опыте.

Например, медиаменеджер Светлана Миронюк , придя в бизнес-школу «Сколково» преподавать, работала в паре с профессором бизнес-школы IESE Евгением Каганером. На протяжении года они разрабатывали образовательную программу и тестировали ее на самых разных слушателях. Сегодня Светлана Миронюк с успехом читает лекции про цифровые преобразования, продолжая при этом работать над мастерством преподавания.

Редкий топ-менеджер владеет искусством публичных выступлений в совершенстве, большинству приходится сознательно развивать эту способность. Современные образовательные технологии позволяют научить практически любого рассказывать свою историю и передавать опыт. Любая удачная лекция предполагает знание азов сторителлинга и сценарного мастерства, работу со своим телом и с энергией группы, знание психологии и даже театральных практик.

Сегодня существует целый набор методик и техник общения с аудиторией. Можно, например, узнать как работать с троллингом из зала, когда уместно пошутить, как использовать своеобразные «крючки» в общении, как строится сценография выступления.

Типичные ошибки публичных выступлений

1. Пересказывать других. В воспоминаниях о Довлатове часто повторяется один и тот же сюжет, когда его друзья и приятели, вдохновленные невероятно смешными устными рассказами его самого, спешат пересказать понравившийся анекдот своими словами. Получается вовсе не так смешно, над столом повисает недоуменное молчание, и последний удар наносит сам Довлатов: «Зачем ты это рассказал?».

Это худшее, что может случиться с рассказчиком. Неудачно выстроенная история и чрезмерная уверенность в собственной неотразимости способна похоронить любое публичное выступление. А вялые хлопки и недоуменное молчание зала — навсегда пробить брешь в самооценке.

Нужно готовится к разговору с аудиторией, постоянно прорабатывать тему выступления с преподавателем. Устраивать демо выступления для «своих».

2. Не помнить о возрасте аудитории. Чтобы обучать в бизнес-школе, необходимо изучить основы андрагогики, науки обучения взрослых людей. Ключевое — передача только практических навыков, которые слушатели сразу же смогут применить. Не увлекаться теорией и не пускаться в пересказывание собственной биографии.

3. Рассказывать только о себе. Управленец с 10-м летним стажем привык говорить только о себе и продолжает с этой точки зрения вести лекции. Это типичный пример, с которым работают наставники. Важно уметь сместить фокус с него на то, чем его индивидуальный опыт может помочь аудитории.

Умение вести диалог

В преподавательской работе монологом ограничиться невозможно. Образование давно стало интерактивным. Недостаточно просто выйти и прочитать лекцию, нужно устраивать обсуждения, слушать и слышать чужое мнение, провоцировать дискуссию и работать с возражениями. Лектор общается с аудиторией, его оценивают и изучают, ему верят или нет.

Один из ключевых методов современного преподавания — Discussion-Based Learning, когда преподаватель взаимодействует со слушателями, заранее просчитывая, к чему приведет обсуждение. Внешне дискуссия кажется естественной и непринужденной, но на самом деле это процесс, выверенный до мелочей. Задавая первый вопрос, преподаватель заранее знает, к какому результату придет аудитория к окончанию лекции, какой опыт переживет и какие сделает открытия.

Уметь рассказать свою историю и вести диалог может пригодится в самых неожиданных областях жизни. Навыки публичных выступлений помогают даже тогда, когда менеджер не собирается бросать работу совсем. Например, наш знакомый, успешный ресторатор, обучается, чтобы впоследствии рассказывать об успехах своих ресторанов на гастрономических конференциях. Многие компании ценят таких «говорящих» менеджеров. Нередко они впоследствии организовывают корпоративные университеты, чтобы обучать сотрудников и могут стать агентами изменений внутри организации. Это точно стоит того, чтобы попробовать себя в новой роли и выйти за рамки привычного.