Самарские школьники стали лучшие в ПФО по спортивному ориентированию

На прошлой неделе в Пензенской области завершилась вторая смена окружного юнармейского лагеря «Гвардеец-2» для учеников 10-11 классов. Ежедневно «гвардейцы» из регионов округа мерились силами в спортивных состязаниях и эстафетах: минифутбол, волейбол, баскетбол, дартс, спортивное ориентирование, стрельба, пейнтбол.

По итогам всех соревновательных дней Самара — на первом месте в спортивном ориентировании, более того, участник сборной региона Владислав Абрамов был признан лучшим из всех «гвардейцев». Но это не все — в состязаниях по стрельбе самарские ребята завоевали бронзовые медали.

В течение всей смены участники лагеря получали начальные знания по основным военным дисциплинам, во время полевых выходов и военно-тактических игр смогли попробовать себя в роли саперов, разведчиков, снайперов.

Проект работает на двух площадках: на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России ( Нижегородская область ) и на территории филиала ФГКВОУ ВПО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева» Минобороны России (Пензенская область).

За 18 дней в двух лагерях прошли военную и спортивную подготовку 360 юношей из всех регионов ПФО. Часть из них — подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в многодетных семьях, дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также воспитанники шести окружных кадетских корпусов.

Во время торжественной церемонии юные «гвардейцы» продемонстрировали на плацу полученные навыки рукопашного боя и строевой подготовки, навыки владения огнестрельным и холодным оружием. Здесь же подростки принесли первую в своей жизни присягу, вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармии» и стали представителями юнармейского движения в регионах.

Всего с начала реализации проекта (с 2013 года) лагерь «Гвардеец» посетили более 5 тыс. подростков.