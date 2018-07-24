Невозвратный ритейл: запретят ли продавцам отдавать товар

Закон о запрете для ритейлеров возвращать поставщикам нераспроданный товар может быть принят в ближайшее время. Это вызвало волну возмущения среди торговцев. В чем суть вопроса и каковы возможные последствия принятия закона, выяснял News.ru.

После того, как был дан ход законопроекту, представители сетей довольно решительно отреагировали на него. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо председателю Госдумы Владиславу Володину , в котором выразила свое несогласие с законопроектом.

Минэкономразвития, Так, в документе отмечается, что при обсуждении его в предпринимательских объединениях (« Деловая Россия », РСПП и других) неоднократно обращалось внимание на несоответствие норм законопроекта положениям гражданского права и на негативные последствия на экономику в случае принятия. Авторы обращения также напомнили, что инициативу неоднозначно оценили в ряде министерств и ведомств ( Минсельхоз ФАС и др.).

«Всё изложенное свидетельствует о том, что положения законопроекта должны быть подробно изучены и оценены в части их вероятного влияния на экономические результаты деятельности участников продовольственного рынка: торговых организаций и поставщиков, в особенности, — субъектов малого и среднего бизнеса», — говорится в письме.

Global Look Press/Anton Belitsky

Кроме того, по мнению ритейлеров, принятие законопроекта вкупе с уже одобренными решениями о повышении НДС и пенсионной реформой, нанесёт дополнительный удар по экономике. В АКОРТ считают, что законы уже влияют на экономику и формируют инфляционные ожидания.

«Таким образом, своим воздействием на хозяйственные связи в товаропроводящей сети он может оказать такое негативное влияние на объёмы производства продовольственных товаров, ассортимент и цены на продукты питания отечественного производства, которое поставит его в один ряд с вышеуказанными законодательными инициативами», — уверены в АКОРТ.

В связи с изложенными аргументами, ритейлеры предлагают отложить рассмотрение законопроекта и дополнительно изучить этот вопрос.

Стоит отметить, что в случае принятия законопроекта возможно сокращение ассортимента товаров в магазинах и повышение цен. В новых условиях продавцам будет невыгодно расширять список поставщиков, а возможные убытки от утилизации излишков будут закладываться в цену. Качественные скоропортящиеся продукты могут стать дефицитом или вовсе исчезнут. Помимо этого, можно предположить ухудшение качества продукции. В новых условиях производителям придется искать способы увеличения сроков хранения. Понятно, что без консервантов и других вредных компонентов этого добиться невозможно.

Напомним, что сейчас ритейлеры и поставщики могут заключать соглашения о возврате нераспроданной продукции при условии взаимной выгоды.

Дело в том, что законопроект о внесении изменений в закон о торговле может создать новые риски не только для потребителей и делового климата в ритейле, но и для развития общего интеграционного пространства в ЕАЭС . В случае принятия законопроекта в существующей редакции без обсуждения с предпринимательскими объединениями и отраслевыми союзами и без учёта критических замечаний правительства и целого ряда министерств, под ударом окажется до 30% производителей продуктов с коротким сроком хранения (в т.ч. социальнозначимых товаров), не говоря уже об интересах конечного потребителя, поскольку нельзя исключать негативного влияния данной законотворческой инициативы на ассортимент товаров и инфляционные ожидания.

Андрей Карпов , председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла:

Считаю, что подобные запреты излишни. Этот вопрос должен регулироваться взаимной договорённостью между контрагентами. Государство не должно вмешиваться в это в данном случае. Ведь общественные отношения, в том числе, в бизнесе, имеют свойство саморегулироваться и часто опережают нормы закона. В конечном итоге никто — ни производитель, ни ритейлер — не заинтересован в образовании излишек и возврате товаров. Кроме того, далеко не все товары возвращают. Странно устанавливать запрет на возврат для всей отрасли. В итоге пострадают все. Производители даже в большей степени. Ритейлеры будут гораздо меньше заинтересованы в привлечении новых поставщиков, следствием чего, станет большая конкуренция «за полку» среди них.