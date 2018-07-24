Больница выплатила 4 млн рублей компенсаций родителям погибших на Сямозере детей

ПЕТРОЗАВОДСК , 24 июля. / ТАСС /. Суоярвская центральная районная больница (ЦРБ) Карелии выплатила 4 млн рублей в качестве компенсаций потерпевшим по делу о халатности фельдшера Ирины Щербаковой , которая в июне 2016 года приняла звонок тонущего на озере Сямозеро мальчика за шутку. Об этом во вторник ТАСС сообщила главный бухгалтер ЦРБ Лариса Трошина.

Весной 2017 года Суоярвский районный суд признал Ирину Щербакову виновной по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» и приговорил ее к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет. Также суд частично удовлетворил иски 14 потерпевших о компенсации морального вреда и взыскал с больницы 4 млн рублей. Учреждение из-за сложного финансового положения обратилось в суд с просьбой об отсрочке выплат, но ходатайство не было удовлетворено.

"Все, что предъявили по компенсациям, все оплачено", — сказала Трошина.

По ее словам, перебоев с выплатой заработной платы из-за выплаты компенсаций в больнице не возникло. В феврале 2018 года в суде заместитель главного врача учреждения Галина Морозова сказала, что единовременная выплата компенсаций может привести к оставлению жителей района без медицинской помощи, а также задержке заработной платы сотрудникам. Министерство здравоохранения Карелии, отметила она, отказало больнице в выделении дополнительных денег.