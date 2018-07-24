Как хакер Хорохорин стал кибермафиози

Владислава Хорохорина называли одним из самых опасных киберпреступников планеты. Бывший хакер, который известен миру как BadB, отбыл срок в американской тюрьме за то, что, по версии следствия, имел отношение к хищению 9 миллионов долларов. После освобождения о нём почти не было никаких новостей. До этого дня. В ночь на 24-ое июля Хорохорин обратился в полицию и рассказал об угоне автомобиля Tesla. Потерпевший пояснил, что купил машину в Германии восемь лет назад, после чего перевёз её в Россию . Документы были оформлены, а вот поставить её на учёт в ГИБДД Хохорин либо забыл, либо просто не стал.

Обратившись к знакомому для тюнинга транспортного средства, BadB передал ему машину, а сам улетел в Ниццу , где и был задержан местной полицией, а после экстрадирован в США . Когда Хорохорин вернулся в Москву в прошлом году, чтобы забрать автомобиль обратно, знакомый на телефон не отвечал. Почему бывший киберпреступник решил сообщить о пропаже Tesla спустя столько времени, остаётся неясным. Возможно, хотел найти автомобиль своими силами.

facebook.com/badbthegreat

Владислав Хорохорин

А пока служители правопорядка занимаются поиском машины, редакция News.ru решила рассказать, как Хорохорин смог достичь невероятного успеха на хакерском поприще.

Великое начинается с малого

О детстве Владислава Анатольевича известно немного. Он родился в 1982 году в Донецке в семье шахтёра и выпускницы торгового института. В 90-е его родители решают развестись, и в 1999 году Хорохорин вместе с матерью перебираются в Израиль , после чего молодой человек поступает на службу в армию. За год до своей иммиграции будущий хакерский дон знакомится с Дмитрием Голубовым , который позже стал известен в тусовке как Script и основатель Интернет-партии Украины . Той самой, которая на президентских выборах 2014 года выдвинула в кандидаты Дарта Вейдера.

До увлечения кардингом (мошенничеством с использованием кредитных карт), на котором позже Хорохорин построит карьеру, хакер баловался кражей номеров от «аськи» и взломом интернет-провайдеров. Ещё не отпраздновав двадцатый день рождения, он прощается с карьерой военного и умудряется «заглянуть на посиделки» в израильскую тюрьму. После заключения Хорохорин решает выпустить пар взломом израильского банка «Дисконт», рассказывает издание Forbes.

facebook.com/badbthegreat

Владислав Хорохорин

Интерес к кардингу киберпреступнику привил в том числе и форум Carder.org, который он постоянно изучал. Именно здесь Хорохорин и Голубов и придумали псевдонимы, а последний даже разместил первое объявление о продаже кредитных карт. Чуть позже Script решает создать собственный русскоязычный аналог Carder.org. Он заменяет домен на.ru и приглашает в команду Хорохорина, которого назначает администратором и веб-дизайнером.

Carder.ru приобретает бешеную популярность, не без помощи «Хакера» — журнал посвятил сайту отдельную статью. Когда им начали интересоваться не только кибермошенники, но и спецслужбы разных стран, создатели решили прикрыть лавочку и закрыть Carder.ru. Правда, на время, ведь вскоре после этого был куплен легендарный домен — carderplanet.com, он же carderplanet.cc.

Цифровая Cosa Nostra

Несмотря на то, что carderplanet был русскоязычным ресурсом, его создатели решили установить иерархию итальянской мафии, хотя в самом начале была попытка перенять устои русского криминального мира. Пользователей назначали «солдатами», Capo, Don и так до самой верхушки, где восседали capo dei capi («боссы всех боссов»). Они отвечали за безопасность и помощь так называемой «семьи», членов которой становилось всё больше.

Хорохорин отмечал, что руководство старалось контролировать сделки и жизнь на форуме, которые, в свою очередь, подчинялась «общечеловеческим» моральным ценностям. Конфликты, по словам BadB, случались, но их удавалось разрешить без летальных исходов, в отличие от той же итальянской мафии.

На carderplanet можно было найти услугу на любой вкус: начиная от продажи номеров краденных кредиток и аккаунтов PayPal Ebay и заканчивая подделкой документов и пластиковых карт, а также заказом спам-рассылок. Со временем список донов форума пополнился Романом Вегой (Boa), у которого уже имелся собственный проект Boa Factory. Он специализировался на продаже поддельных документов любого образца — от дипломов до паспортов.

Вега быстро влился в новую «семью» и даже стал одним и главных её действующих лиц. Но в 2003 году его арестовали в Никосии сотрудники службы федеральных маршалов США и экстрадировали в Штаты. В 2013 году его приговорили к 18 годам заключения. Вскоре после ареста Веги ряды кибермафиози покинул и Голубов, сославшись на то, что его личность стала слишком известна. 28 июля 2004 года на форуме появилось сообщения о скором закрытии сайта: на завершении всех дел пользователям отвели две недели.

Переход на светлую сторону

Будучи в заключении, Хорохорин получает предложение от адвоката Аркадия Буха. Юрист специализировался на защите хакеров и в большинстве случаев ему удавалось добиться существенного смягчения приговора. В отдельных случаях Бух даже помогал киберпреступникам избежать депортации на Родину.

Тщательно изучив хакерское ремесло, адвокат решил направить полученные знания в легальное русло. Чтобы помогать другим компаниям бороться с кибератаками и искать уязвимые места в системах безопасности в 2015 году он вместе с белорусским кардером Дмитрием Насковцем основывает Cybersec, куда и приглашает в качестве специалиста Хорохорина. Хотя в это время BadB ещё продолжает отбывать заключение.

Но этот фактор никак не повлиял на работоспособность бывшего хакера. По словам Хорохорина, за отдельную плату он получал доступ к тюремным компьютерам и мог оказывать консультации посредством электронной почты. Насковец отзывался о BadB как о человеке «с глубокими познаниями в разных областях, который знает четыре языка и имеет много знакомых в хакерском мире».

Хорохорин, расплатившись за прошлые грехи, продолжает работать на благо общества: на своей странице в Facebook он указал, что выступает в Cybersec в качестве эксперта в области защиты данных.