В Воркуте начали разработку новой лавы на шахте «Комсомольская» 

СЫКТЫВКАР, 24 июля. /ТАСС/. Шахта «Комсомольская» компании «Воркутауголь», градообразующего предприятия заполярного моногорода Воркуты в Коми, ввела в эксплуатацию новую лаву. Ее запасы составляют 821 тыс. тонн наиболее ценного коксующегося угля, используемого в металлургии, сообщили во вторник на предприятии.
"Шахта «Комсомольская» ввела в эксплуатацию новую лаву 612-ю, запасы которой составляют 821 тыс. тонн угля марки 2Ж. Длина лавы составляет 300 метров, мощность пласта — 2,2 метра. Завершить выемку угля из этого очистного забоя «Комсомольская» планирует в апреле 2019 года", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Лава оснащена частично новым оборудованием немецкого, чешского и российского производства.
Шахта «Комсомольская» — одна из четырех действующих шахт в Воркуте, введена в эксплуатацию в 1977 году. Шахта является самой глубокой в России со сложными горно-геологическими условиями — горняки работают на глубине порядка 1100 метров. Добыча угля на «Комсомольской» снизилась в 2017 году на 18%, с 2,3 млн тонн до 1,9 млн Весь получаемый угольный концентрат поставляется на Череповецкий металлургический комбинат.