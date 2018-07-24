В Воркуте начали разработку новой лавы на шахте «Комсомольская»

"Шахта «Комсомольская» ввела в эксплуатацию новую лаву 612-ю, запасы которой составляют 821 тыс. тонн угля марки 2Ж. Длина лавы составляет 300 метров, мощность пласта — 2,2 метра. Завершить выемку угля из этого очистного забоя «Комсомольская» планирует в апреле 2019 года", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Лава оснащена частично новым оборудованием немецкого, чешского и российского производства.