Правила взимания налогов с резидентов СЭЗ в Крыму уточнят

Система взимания налогов с резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму Севастополе будет изменена. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Инициатива позволит применять пониженные ставки только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ. При этом налогоплательщик будет обязан вести раздельный учёт операций по каждому из них.

Кроме того, законодательным органам Крыма и Севастополя предоставят возможность дифференциации налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в зависимости от вида осуществляемой деятельности на территории СЭЗ. В настоящее время пониженные ставки применяются ко всей прибыли, полученной от всех видов деятельности, указанных в договоре об условиях деятельности свободной экономической зоны, вне зависимости от финансового результата от реализации инвестиционного проекта.