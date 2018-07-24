Правила взимания налогов с резидентов СЭЗ в Крыму уточнят 

Система взимания налогов с резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе будет изменена. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Инициатива позволит применять пониженные ставки только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ. При этом налогоплательщик будет обязан вести раздельный учёт операций по каждому из них.
Кроме того, законодательным органам Крыма и Севастополя предоставят возможность дифференциации налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в зависимости от вида осуществляемой деятельности на территории СЭЗ. В настоящее время пониженные ставки применяются ко всей прибыли, полученной от всех видов деятельности, указанных в договоре об условиях деятельности свободной экономической зоны, вне зависимости от финансового результата от реализации инвестиционного проекта.
В январе 2018 года глава управления ФНС по Республике Крым Роман Наздрачёв пообещал, что около 400 из 1200 резидентов СЭЗ будут подвергнуты масштабным налоговым проверкам в связи с подозрениями в неуплате взносов и неправомерной деятельности.