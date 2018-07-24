Улица Чингиза Айтматова появится в Екатеринбурге к 90-летию со дня рождения писателя 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Улица Чингиза Айтматова появится в самом молодом районе Екатеринбурга — Академическом — к 90-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в декабре. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Екатеринбурга Анатолий Карманов.
"Новую улицу в Академическом планируют назвать в честь Чингиза Айтматова, который посетил Свердловск (ныне Екатеринбург) в октябре 1975 года", — сказал Карманов.
Также к 90-летию писателя в Екатеринбурге появится скульптура Танабая — героя повести «Прощай, Гульсары», которую написал Айтматов в 1966 году, а в 2008 году экранизировал казахстанский режиссер Ардак Амиркулов. Кроме того, в Екатеринбурге пройдут литературные чтения, книжные выставки и научно-практическая конференция. На городском Доме журналистов появится памятная доска, где будет отмечено, что Айтматов посетил Свердловск.
Район Академический возводится на юго-западе Екатеринбурга на территории площадью 1,3 тыс. га. Предполагается, что в нем будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры — 4 млн кв. метров, строительство района будет осуществляться до 2025 года. «Академический» входит в число экспериментальных инвестиционных проектов, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства.
Чингиз Айтматов — автор десятков произведений на русском и киргизском языках, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Государственных премий СССР, народный писатель Киргизской ССР. Его книги переведены на 150 языков, многие произведения экранизированы в России, Киргизии, Казахстане, Туркмении, Турции, Германии, Ливии, Шри-Ланке. Именем писателя названы улицы в Бишкеке, Казани, Анкаре, Баку, Астане, Люксембурге, Ташкенте, ряд объектов в Москве и Санкт-Петербурге.