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Давыдовской больнице в Ликино‑Дулеве выделили 1 млн руб на покупку нового оборудования
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Давыдовской больнице в Ликино‑Дулеве выделили 1 млн руб на покупку нового оборудования 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов и глава Ликино-Дулева Евгений Рунов во вторник посетили Давыдовскую районную больницу, в начале встречи народный избранник вручил главврачу учреждения сертификат на 1 миллион рублей на покупку оборудования для реанимации, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
«В начале встречи с коллективом Давыдовской районной больницы Эдуард Живцов вручил главному врачу медучреждения Дмитрию Меркулову сертификат на 1 миллион рублей. Эти средства, по словам областного депутата, будут направлены на приобретение в 2019 году оборудования для реанимационного отделения», — говорится в сообщении.
По словам Живцова, аналогичную сумму на улучшение материально-бытовой части больницы, выделит из своего фонда по наказам избирателей его коллега — депутат Линара Самединова.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, в этот же день лучших сотрудников медучреждения чествовали от имени Мособлдумы и правительства Московской области.
«Отличившимся сотрудникам Давыдовской районной больницы Эдуард Живцов вручил награды Мособлдумы. Глава городского округа Ликино-Дулево Евгений Рунов не остался в стороне и вручил почетные грамоты и благодарственные письма правительства Московской области», — заключается в материале.
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